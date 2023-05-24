網易、美團財報能否逆轉股價近期頹勢？

網易在今年的2月23日發布了2022年Q4和全年業績，2022全年營收965億元，同比增長10%；淨利潤為228億元，同比增長15%。網易遊戲和相關增值服務淨收入745.7億元，其中在線遊戲的淨收入佔90%以上，為689.7億元。

網易在2022年遊戲版號進一步收縮的環境下似乎實現了業績的穩定增長，一方面來源於其老牌IP例如《夢幻西遊》、《大話西遊》的穩定發揮，以及求生類競技網游《永劫無間》的強勢表現。此外，其去年年中推出的休閒競技手游《蛋仔派對》在一經發布便獲得巨大成功，創下了網易遊戲有史以來最高日活躍用戶數（3000萬人），該遊戲主要特點是遊戲節奏輕鬆休閒、強互動性、社交屬性強。這種類型的遊戲也更符合當下中國年輕人的選擇（工作、生活節奏快、壓力大）。

網易在日益嚴格的監管環境下，其收入增速已從2020年的20%以上降至2022年的10%。其主要原因為中國大陸游戲版號的發行自2020年的1316個下降至2022年的529個，這對於90%收入來源於遊戲的網易來說是艱難的兩年。但在今年中國監管部門對遊戲版號的審批已經日益寬鬆，截至今年5月，國產遊戲版號已經發布433個，接近去年的全年水平，預計今年發布的版號可能超過前兩年的數量，這或意味著網易在今年全年的收入增速將獲得提振。

網易今年將陸續上線更多的熱門ip手游，例如《逆水寒》、《大話西遊：歸來》和《永劫無間》的手游，以及《哈利波特：魔法覺醒》手游的海外版，預計將為今年下半年業績增速帶來進一步推動力。

市場預期網易（09999.HK）在5月25日發布的2023年Q1營收為249.79億元，前值為236億元；預計Q1淨利潤為47.45億元，前值為43.94億元。

網易自4月以來價格陷入縮量盤整，今日早盤受大盤弱勢拖累低開，但截至午盤休市跌幅有所收窄。結構上價格在下方117-120區間的支撐仍有效，在不跌破該水平的情況下以多頭為主。





網易（09999.HK）—— 日線圖

來源：CMC Markets（5月24日）

美團在今年3月24日公佈的2022年Q4和全年業績中顯示，全年營收同比增長23%至2200億元，Q4營收同比增長21.4%至601.3億元；全年淨虧損同比縮窄71.6%至66.9億元，Q4淨虧損同比縮窄79.7%至10.8億元。

美團在去年受到疫情封鎖導致業績受到重創，但由於削減了非核心業務的投資使它在第三季度扭虧為盈。而核心本地業務（食品和非食品配送）收入增長穩定，在第四季度增長17.4%，營業利潤同比增長56.8%。

進入到2023年，隨著疫情封控的取消，餐飲、旅遊業出現了積極的複蘇態勢，這或有助於美團到店、酒店預訂和旅遊部門業務的收入增長，這些業務部門收入在去年第四季度仍然呈現出與去年第二季度相似的下降趨勢。

雖然今年經濟的基本面狀況相較於去年更為樂觀，但美團股價在2023年以來表現不佳，股價在1月初衝到最高的195港元後一路向下，截至5月24日午間收盤，股價報131.4港元。股價的低迷走勢或受以下因素擾動：

雖然在一季度外賣總量呈現出逐月恢復的狀況，但由於疫情三年導致的大量失業人員加入外賣行業，導致今年出現人均外賣訂單少、平台削減開支導致單價低的情形。而市場需求方面，由於外賣價格上漲、老百姓收入降低出現導致外賣需求出現放緩。

外賣平台之間競爭加劇，一、二線市場外賣行業趨近於飽和，同時受到抖音和阿里的競爭。

美團（03690.HK）將於5月25日發布2023年第一季度業績，由於受惠於線下復甦，市場預期Q1營收為564.57億元，前值為462.7億元；淨虧損預期將進一步縮窄至7.51億元。

預計管理層將在此次財報會議中發出對未來幾個季度的樂觀指引，這依據於國內線下消費的複蘇、例如餐飲、旅遊。以及在香港發布的新外賣平台KeeTa為未來幾個季度帶來的增長動力。但作為投資者而言，也要預防其潛在風險。例如：國內經濟復甦不及預期，競爭加劇等。

美團（03690.HK）股價在120上方獲得支撐，在該支撐線上方看反彈。



美團（03690.HK）—— 日線圖

來源：CMC Markets（5月24日）



