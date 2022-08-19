二季報穩健資本卻不買賬，網易何時能翻身？

網易於8月18日發佈了2022年第二季度財報，營收為232億元，同比增長12.8%；毛利潤為129億元，同比增長15.7%。歸屬於公司股東的凈利潤為52.91億元，同比增長49.4%。在線遊戲收入為168億元人民幣，符合市場預期，同比增長16%，佔總營收的73%。

其中電腦端（PC）遊戲錶現強勁，同比增長41%，主要由《永劫無間》的內容更新和6月在Xbox平臺上線，以及《夢幻西遊》等傳統遊戲的強勁增長。

第二季度手機遊戲收入穩定，同比增長6%，《第五人格》和《無盡的拉格朗日》等傳統手遊保持了穩定的營收，併且在7月上線的《暗黑破壞神.不朽》錶現強勁，貢獻了網易在7月總收入的11%。

遊戲業務



在傳統遊戲領域，《夢幻西遊》在連續第四個月（2022年3月至6月）的總收入增長後，7月份的總收入同比下降了21%。《哈利波特. 魔法覺醒》在中國7月份的總收入環比下跌15%，仍處於下降趨勢。《無盡的拉格朗日》仍然是網易在國內的第三大手機遊戲，併且近期將開展年度的周年慶活動，預計在三季度將保持穩定的營收增長。

《永劫無間》是一款基於PC的東方奇幻風格的求生類遊戲，即使在發佈一年後，仍一直是Steam上最暢銷的10款遊戲之一。併且在上線後廣受玩家好評，創造了國產買斷制遊戲的紀錄，併且吸引了中國諸多頂流網絡主播的參與，上線三個月就銷售超600萬份。該遊戲在近期開始的周年慶活動料將繼續引來巨大流量，且第四季度在Play Station的上線將帶來增量收入貢獻。

對於近期上線的和暴雪合作開發的《暗黑破壞神：不朽》在7月剛上線時錶現優異，在發行的第一個月一直在IOS排行榜上排名第2-4位。但其海外版的錶現非常差，海外版自6月2日上線後，在知名遊戲評分網站Metacritic上的用戶評分曾創造了遊戲史上評分最低的0.2分，主要抨擊點在於其不合理的內購行為。因此，該遊戲在國服的收入料難以保持，難以成為網易的業績增長點。

潛在的移動端遊戲收益

來源：百度



目前《永劫無間》手遊處於開發階段，管理層預計該遊戲不會在2022年推出。其最終發佈日期仍取決於版號的批准和開發時間錶，因為在PC端的成功，高盛預計該遊戲可能實現61億元人民幣的潛在收入。

《哈利波特.魔法覺醒》的海外測試已經在2022年7月30日結束，高盛預計日服將於2022年Q4公測，其收入或抵消現有網易在國際遊戲收入的下降（同比下降20%）。其樂觀的預期主要是日本是世界第二大哈利波特繫列電影市場，佔美國的35%，是英國的1.4倍，在日本，《哈利·波特》也是票房第二大IP，僅次於哆啦A夢。

此外，前幾年的熱門網易IP《逆水寒》在今年開放了手遊的內部測試預約，該IP在PC的上線時期一度成為頂流，隨後因運營陷入低谷。網易的運營團隊宣稱手遊的公測將吸取PC運營失敗的教訓，減輕數值付費比重，其營收更多依靠廣告植入。目前用戶對該手遊的期待值很高，若成功上線或帶來了巨大的營收。但具體的公測時間仍需要網易拿到版號的批准。

音樂平臺業務



網易雲音樂（佔收入的9%）在第二季度訂閱率繼續提高，連續第五個季度毛利率為正值。

網易雲音樂凈收入為22億元人民幣，同比增長29.5%，這是由強勁的社交娛樂收入（同比增長57%）和持續健康的會員訂閱增長（第二季度付費率達到21%）推動的，毛利率同比大幅提高至13.0%。

截至2022年第二季度，網易雲音樂內容庫由超過1.06億首曲目和529,000名註冊獨立藝術家組成。

高盛預測網易雲音樂在2022年第三季度/全年的同比增長為+21%/+26%， GPM增長率為13.0%/12.8%。

有道



由於新冠肺炎和教育監管的影響，本季度凈虧損不斷增加，第二季度僅創總營收的4%。

有道教育收入為9.562億元人民幣，同比減少2.4%，智能學習設備達到2.4億元人民幣，同比增長16.3%，仍然是有道增長的關鍵驅動力。學習服務收入進一步下降至5.64億元人民幣，同比減少7.3%，主要歸因於新冠疫情背景下成人課程的減少。在線營銷服務為1.53億元人民幣，同比減少8.0%，原因是廣告客戶的廣告預算較弱。毛利率下降至42.8%，而第二季度為51.0%。

高盛預測，有道在2022年第三季度/全年同比增長為-13%/-12%， GPM增長率為52.8%/50.0%。

機構目標價



高盛：基於SOTP的12個月目標價格上漲了約1%，NTES/09999.HK的目標價格為121港元/189美元。維持買入評級。

瑞銀：將網易（09999.HK）的目標價由192港元下調至185港元，維持買入評級。

傑富瑞：將網易NTES/09999.HK的目標價下調至218港元/140美元，維持買入評級

日本大和銀行：將網易（09999.HK）目標價由193港元下調至180港元，維持買入評級。

網易 09999.HK —— 日線圖

來源：CMC Markets

整體趨勢仍處於弱勢的下跌結構，目前需留意今年4月下旬的低點130，若此處企穩或迎來結構性的嚮上反彈，第一目標：155，若形成突破或進一步延續至趨勢線壓力170附近。



