納指續創新高後我們該做些什麼？

昨晚美國公佈的6月CPI數據超預期回落，CME的FED Watch預計美聯儲在9月暫停加息預期的升至80%以上，而7月加息25個基點的概率仍在90%以上。市場短期消化美聯儲在通脹下滑的背景下將結束加息週期的利好，促使納斯達克100指數續2022年1月以來新高。

從目前的日線形態來看，納指100向上突破了阻力15280附近，目前需等待一個突破後的回踩支撐確認，形態上偏多頭，若回踩支撐有效不排除進一步上探至上行通道阻力15780附近。



納斯達克100 NDAQ 100 Cash —— 日線圖

來源：CMC Markets（7月13日）

而從當下的市場邏輯來看，我們屢次提到的加息預期=利好。在6月中的美聯儲利率會議上，鮑威爾在暫停加息後給予市場進一步加息的預期，導緻美股在盤中瞬間轉漲並不斷走出新高。而到瞭如今這個階段，我們看到了在6月美聯儲會議紀要中官員提到的非農數據存在誇大勞動力市場的可能性。其次就是6月的總體CPI降至3%，核心CPI跌破5%，均超預期。這意味著鮑威爾在新聞發布會中提到了再加息50個基點的條件可能不成立。因此，筆者認為7月的會議或是本輪加息週期中的最後一次加息。

在此邏輯上，對美股形成拋壓的條件是鮑威爾在7月的利率會議中可能會進行措辭上的變化，即“進一步的多次加息”調整為“我們可能接近加息週期的終點”。若出現這樣的措辭變化可能導緻美股在8月失去上行動力。

考慮到現階段可能不存在重大的事件催化，多數美股科技股財報在7月下旬披露。因此，預計指數並不會出現大的調整，整體形態或維持震盪偏多頭的格局，這則意味著左側低吸比右側追高的勝率更高。下方支撐：15100

納斯達克100 NDAQ 100 Cash —— 1小時圖

來源：CMC Markets（7月13日）



