X

选择您要开设的帐户

  • Home
  • 市场分析
  • 今日市場展望：納指多頭謹防技術面修復，原油關注90附近的支撐，恒指或築“三重底”。
Top movers

今日市場展望：納指多頭謹防技術面修復，原油關注90附近的支撐，恒指或築“三重底”。

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

04 Aug 2022, 14:05

&nbsp;

納斯達克指數NDAQ

納指美聯儲加息落地後持續攀升，自12000附近上漲超千點，當前價格來到13200附近。 而現在，多頭投資者需冷靜思考一下以下幾個因素。 美股的這波反彈邏輯：

  • 早在7月初市場開始預期美聯儲將在7月會議加息75bps，加息符合預期意味著利空出盡
  • 美國多項經濟指標在7月表現不佳
  • 鮑威爾聲明9月可能加息50bps或75bps。

但需要留意以下因素會制約多頭：

  • 美國當前的經濟呈現放緩但並沒有陷入衰退，失業率仍維持在低位。 7月製造業和服務業PMI顯示疲軟，服務業PMI跌破50陷入收縮區間，而7月ISM非製造業PMI超預期回升至56.7。 囙此，市場對經濟衰退的定價略顯過早。
  • 現時9月加息50bps和75bps的預期相差不大（57% vs 43%），美聯儲表示不再提供前瞻性指引，囙此仍面臨不確定風險

納斯達克100指數NDAQ——日線圖

來源：CMC Markets

  • 納指日線結構仍處在震盪下行的通道中，通道上軌壓力為13300–13350附近。 若價格不能成功突破該阻力或承壓下挫。
  • 下方第一支撐關注12650，若失守則關注12000。
  • 日線RSI名額多頭呈現超買，暗示潜在的回落概率

美國WTI原油Crude Oil WTI

 

昨日美國WTI原油受美國庫存的大幅超預期表現承壓下挫，現時價格運行於92.4附近。

當前影響價格的因素：

  • 隨著美聯儲的連續加息，經濟活動放緩，能源消耗减少，庫存增多。
  • 美國釋放原油戰畧儲備

但需要考慮：

  • 歐佩克+在昨日的會議僅計畫在9月增產10萬桶/日，遠低於前幾個月。 反映出歐佩克+對需求的擔憂，謹慎評估市場。
  • 在歐佩克此次舉動對緩解當前的供應短缺的作用不大，囙此油價仍面臨支撐。
  • 現階段價格仍面臨反復的局面

 

美國WTI原油Crude oil WTI——日線圖

來源：CMC Markets

  • WTI原油從趨勢上看處於震盪下跌趨勢，當前下方需關注90的整數關口支撐，若跌破該位置價格或面臨進一步下行。
  • MACD指標在0軸下方再次出現背離，現時空頭仍占優
  • 本周後兩個交易日需關注油價是否能站穩在90上方，若能企穩，有望挑戰趨勢線壓力97附近。

香港恒生指數HSI

 

中國股市自5月以來與美股走勢呈現分化趨勢。 恒生指數自6月底以來從22600的高點持續回落，當前價格來到20000附近。

  • 近期中概股受美國監管擾動、以及經濟復蘇放緩持續重挫，拖累了恒生指數。
  • 中概股“雙重主要上市“或為未來主流，以避免美國金融監管的制約，長期向好。
  • 近期受地緣衝突擾動加速下挫，但昨日略有緩和，風向情緒或將回暖。

香港恒生指數HSI——日線圖

來源：CMC Markets

  • 恒生指數繼昨日觸底反彈後，今日繼續延續反彈趨勢，價格在19500獲得支撐，形態上呈現三重底。 考慮到近期中美股市分化，美股若出現回落，外資或重新流入恒指。
  • RSI名額呈現拐頭趨勢，空頭動能或有衰竭
  • 價格或重新反彈至22600，呈現底部震盪趨勢。

 

 

 

 

 


来自CMC的最新消息

Analysis

市場下跌時你會怎麼做？

儘管近期股市出現反彈，但全球經濟前景仍不容樂觀，俄烏衝突仍在繼續，通脹不斷加劇，各國央行紛紛開啟加息模式。美國股市迎來了50年來最糟糕的上半年表現，標普500進入熊市，跌幅超過20%。對於那些持有大量虧損頭寸的投資者來說，這無疑是一個非常艱難的時刻。一旦市場反彈，恐慌性拋售通常會導致不必要的損失。您可以考慮使用一些工具來對沖當前虧損的頭寸。

04 Aug 2022
Top movers

英國央行週四加息50bps預期升溫，或支撐英鎊中期進一步反彈約500點。
Analysis

本周技术走势看点(5月2日 5月6日): 纳指或有触底反弹机会，澳联储会议对澳元走势的冲击，黄金延续承压走势，原油窄盘整理
Top movers

日元連續4日強勢反彈創半年來最長連漲紀錄，抄底日元的時機到了？

相关文章

Top movers

英國央行週四加息50bps預期升溫，或支撐英鎊中期進一步反彈約500點。

英國央行很大概率在8月會議加息50bps後，並且在9月份仍有較大概率上調50bps。 但隨著全球經濟陷入下行週期，全球緊縮步伐可能放緩，英國央行可能在11月和12月的會議上恢復25bps的加息幅度，利率在年底可能達到2.75%。

03 Aug 2022
Top movers

日元連續4日強勢反彈創半年來最長連漲紀錄，抄底日元的時機到了？

由於美聯儲主席鮑威爾在7月會議放鴿，促使美元下行。 但美元兌日元的大幅度回檔屬於美日貨幣政策分化的單向修正。 日本央行現階段不具備退出寬鬆政策的條件

02 Aug 2022
Top movers

一周展望：美國7月非農或繼續降溫，澳聯儲料8月加息50個基點，歐佩克或讓拜登失望。

31 Jul 2022
Top movers

2022年第3季度全球市場展望：通脹預期下調，股票、債券或呈壓抑後反彈行情（第3部分）——中國A股

中國股市自5月以來持續反彈，主要原因在於中國疫情封鎖的放鬆，經濟活動重啓，政府、央行實行多項政策。 雖然短期價格或面臨持續的修復，但在寬鬆的金融環境，持續的利好政策的背景下，中國股市在三季度的表現仍然值得期待。

28 Jul 2022