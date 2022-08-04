今日市場展望：納指多頭謹防技術面修復，原油關注90附近的支撐，恒指或築“三重底”。

納斯達克指數NDAQ
納指美聯儲加息落地後持續攀升，自12000附近上漲超千點，當前價格來到13200附近。 而現在，多頭投資者需冷靜思考一下以下幾個因素。 美股的這波反彈邏輯：
- 早在7月初市場開始預期美聯儲將在7月會議加息75bps，加息符合預期意味著利空出盡
- 美國多項經濟指標在7月表現不佳
- 鮑威爾聲明9月可能加息50bps或75bps。
但需要留意以下因素會制約多頭：
- 美國當前的經濟呈現放緩但並沒有陷入衰退，失業率仍維持在低位。 7月製造業和服務業PMI顯示疲軟，服務業PMI跌破50陷入收縮區間，而7月ISM非製造業PMI超預期回升至56.7。 囙此，市場對經濟衰退的定價略顯過早。
- 現時9月加息50bps和75bps的預期相差不大（57% vs 43%），美聯儲表示不再提供前瞻性指引，囙此仍面臨不確定風險
納斯達克100指數NDAQ——日線圖
來源：CMC Markets
- 納指日線結構仍處在震盪下行的通道中，通道上軌壓力為13300–13350附近。 若價格不能成功突破該阻力或承壓下挫。
- 下方第一支撐關注12650，若失守則關注12000。
- 日線RSI名額多頭呈現超買，暗示潜在的回落概率
美國WTI原油Crude Oil WTI
昨日美國WTI原油受美國庫存的大幅超預期表現承壓下挫，現時價格運行於92.4附近。
當前影響價格的因素：
- 隨著美聯儲的連續加息，經濟活動放緩，能源消耗减少，庫存增多。
- 美國釋放原油戰畧儲備
但需要考慮：
- 歐佩克+在昨日的會議僅計畫在9月增產10萬桶/日，遠低於前幾個月。 反映出歐佩克+對需求的擔憂，謹慎評估市場。
- 在歐佩克此次舉動對緩解當前的供應短缺的作用不大，囙此油價仍面臨支撐。
- 現階段價格仍面臨反復的局面
美國WTI原油Crude oil WTI——日線圖
來源：CMC Markets
- WTI原油從趨勢上看處於震盪下跌趨勢，當前下方需關注90的整數關口支撐，若跌破該位置價格或面臨進一步下行。
- MACD指標在0軸下方再次出現背離，現時空頭仍占優
- 本周後兩個交易日需關注油價是否能站穩在90上方，若能企穩，有望挑戰趨勢線壓力97附近。
香港恒生指數HSI
中國股市自5月以來與美股走勢呈現分化趨勢。 恒生指數自6月底以來從22600的高點持續回落，當前價格來到20000附近。
- 近期中概股受美國監管擾動、以及經濟復蘇放緩持續重挫，拖累了恒生指數。
- 中概股“雙重主要上市“或為未來主流，以避免美國金融監管的制約，長期向好。
- 近期受地緣衝突擾動加速下挫，但昨日略有緩和，風向情緒或將回暖。
來源：CMC Markets
- 恒生指數繼昨日觸底反彈後，今日繼續延續反彈趨勢，價格在19500獲得支撐，形態上呈現三重底。 考慮到近期中美股市分化，美股若出現回落，外資或重新流入恒指。
- RSI名額呈現拐頭趨勢，空頭動能或有衰竭
- 價格或重新反彈至22600，呈現底部震盪趨勢。