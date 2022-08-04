今日市場展望：納指多頭謹防技術面修復，原油關注90附近的支撐，恒指或築“三重底”。

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市場下跌時你會怎麼做？

儘管近期股市出現反彈，但全球經濟前景仍不容樂觀，俄烏衝突仍在繼續，通脹不斷加劇，各國央行紛紛開啟加息模式。美國股市迎來了50年來最糟糕的上半年表現，標普500進入熊市，跌幅超過20%。對於那些持有大量虧損頭寸的投資者來說，這無疑是一個非常艱難的時刻。一旦市場反彈，恐慌性拋售通常會導致不必要的損失。您可以考慮使用一些工具來對沖當前虧損的頭寸。