今日市場展望：納指、黃金、歐元或延續反彈

昨日市場風險情緒呈現回暖，美元指數高位回落曾一度失守113，現報113.23。

納斯達克100指數 NDAQ

納斯達克100指數 NDAQ —— 日線圖（9月29日）

來源：CMC Markets

點擊查看大圖

近期的下跌屬於市場對美聯儲可能在11月加息75個點子的反饋，現階段需要新的數據對預期做出引導，因此出現了超跌修復。

10月的關鍵數據為10月7日的美國非農就業報告和10月13日的美國9月通脹數據。

在此期間，美股可能相對安全，或延續震盪反彈趨勢

昨日美股探底回升，實現陽包陰吞沒，反彈趨勢有望短期進一步延續。

反彈的第一目標參考斐波那契38.2%的12000整數關口附近，如若形成上破參考12400。

但大級別趨勢仍然維持下跌趨勢，隨著美聯儲上調了2022和2023年的利率峰值，美國明年陷入衰退為大概率事件，中長期仍以淡倉策略為主。

黃金兌美元 XAU/USD

黃金兌美元 XAU/USD —— 日線圖（9月29日）

來源：CMC Markets

點擊查看大圖

黃金趨勢短期反彈邏輯與美股類似，昨日最低觸及1614.77美元/盎司，基本符合我們此前給出的1600的目標。目前短期可能面臨一定的修復，價格可能反彈至1680 附近。

黃金的本質屬性是資產保值，由於近兩年美聯儲超發貨幣導致了黃金投機性增加。對於黃金中長期的趨勢探討我們已在周二有過闡述，

當美國的通脹開始進入下行週期時，黃金的對沖通脹需求就不復存在。經濟下行導致通脹下行，而經濟環境進入衰退後會打擊投機情緒，黃金可能也會受到拋售。

從圖形結構看，黃金處於下跌趨勢中，均線系統呈現空頭排列，穩健的投資者可等待逢高做淡的時機。

黃金兌美元 XAU/USD —— 月線圖（9月29日）

來源：CMC Markets

點擊查看大圖

月線級別黃金頭部形態形成，黃金在明年有跌至圖中綠線支撐1430的概率。

歐元兌美元 EUR/USD

歐元兌美元 EUR/USD —— 日線圖（9月29日）

來源：CMC Markets

點擊查看大圖

歐元兌美元昨日最低觸及0.9536，價格處於下行通道的下軌支撐處，隨後觸底反彈。該處預計有波段回升的空間。

歐洲央行可能在10月利率會議上加息75個基點，短期有望提振歐元。

然而對於歐元的反轉趨勢不必抱有太多幻想，俄烏衝突對歐洲經濟造成的負面影響將使歐元難有作為。此次反彈目標參考0.99-1。



