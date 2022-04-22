鲍威尔放鹰纳指下挫逾2%，黄金回落后是否还有机会？澳元5月或有反弹。

当地时间4月21日，鲍威尔在IMF的小组讨论会上表示：“5月的会议将讨论加息50个基点。”旧金山联储主席戴利也表示，美联储可能在未来两次货币政策会议上分别加息50个基点。

由于受到鲍威尔鹰派言论的影响，纳指回吐了前三个交易日的反弹，触及一周低点13667.81附近。

美股自4月初持续下挫，这也是市场对5月加息50个基点的预期反应。中途叠加美联储官员不断的鹰派信号使多头情绪受到一定程度的打压。而从下周开始，至5月5日的美联储利率会议。这段时间已无联储官员的公开言论，也无重要的经济数据。因此，在预期消化完后，美股或将在月末进入到一个弱势的磨底阶段，5月或有一定程度的反弹。

从纳斯达克指数的图形结构来看，目前跌破了重要的支撑13850，短期并未看到明显的底部形态，因此价格仍有一定的回落概率。下方的重要支撑12920 – 13000附近。

纳斯达克指数 NDAQ —— 4小时图

图片来源：CMC Markets

黄金在周一触及高点1998.28美元/盎司，距离2000整数关口仅有一步之遥，但好景不长，价格随后迅速回落，一周最低曾跌至1936.74。目前略有反弹，价格运行于1950附近。黄金此轮多头行情基本符合预期，在上周一曾给过2000的目标。作为多数人的心理价格也容易触发强烈的多头获利了结情绪。

而从图形结构上看，在回落期间曾在1973附近获得一定的支撑并向上反弹至高点1982.15，1973也是此轮上涨行情的趋势线。但反弹力度不够，价格随后跌破趋势线支撑，随后一路向下。目前价格进入到了局部的盘整阶段。1938-1940为现阶段的支撑区域。从日线结构来看，在过去的两个交易日中黄金收线状况良好，下引线较长，暗示买方力量仍在，因此今日需观察价格能否收阳。如若收阳，下方支撑基本稳固。

黄金兑美元 Gold —— 4小时图

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黄金兑美元 Gold —— 日线图

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澳元兑美元周线级别已经连续三周收阴，本周大概率也将以收阴告终。澳元近期的弱势表现在先前分析中有提过，美元的强势，以及澳联储略显鸽派的言论。但从目前来看，风向或将在5月进行改变。

从当前的市场预期来看，市场预期澳联储最快将于6月进行加息。在下周三的澳大利亚第一季度CPI将为澳联储的政策路径提供指引。如若继续出现超预期的通胀表现，这将使澳联储官员在对货币政策上有鹰派调整。

Westpac预计澳联储将在6月的会议上加息40个基点，此前他们曾预期澳联储首次加息为15个基点，但潜在通胀的进一步上升和失业率预期下降将使澳联储进行更加激进的举措。

图形结构上，澳元兑美元下方关键的支撑在0.727附近，这是此前重要的多空分水岭。在考虑到澳联储的政策转鹰，以及美联储加息50个基点被落实后，美元或有调整，澳元兑美元或将进一步向上延伸。

澳元兑美元 AUD/USD —— 周线图

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