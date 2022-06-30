今日市場展望：美股如預期回檔，歐磅穩定前行，澳元兌人民幣關注4.6

納指如週一的預期出現了一定程度的回落，昨日整體在11500–11700區間進行窄幅震動。 昨日的歐洲央行論壇更像是央行巨頭們的集體認錯大會，三比特央行行長均表示此前對通脹產生了誤判。 美聯儲主席鮑威爾表示，美國經濟形勢強勁，居民和企業資產負債表狀況良好，經濟能承受貨幣政策舉措，收益率曲線的走勢並不令人擔憂。 對通脹能否恢復至2%表示不確定。

從鮑威爾的言語中能明顯看出，在我們認為美國經濟有明顯的衰退迹象時，美聯儲認為美國的經濟將比市場所預想的更有韌性，但對通脹能否恢復至2%卻表示沒有信心，收益率曲線現時仍屬於正常走勢，允許進一步上行。 並表示，降低通脹的過程將帶來一些痛苦。 而當前的形勢下，美國暫未出現鮑威爾所設想的“痛苦“局面，即失業率飆升，製造業進入到衰退區間。囙此，美聯儲在7月的會議大概率將維持75bps的加息幅度，股市或仍有最後一跌。

現時回落幅度已經達到6月中旬以來的一半水准，考慮到7月加息75bps的預期，價格仍有測試11000甚至刺破低點的可能性，我們需要等待這一恐慌的市場現象。 支撐：1100010600。

納斯達克指數NDAQ——4小時圖

圖片來源：CMC Markets

歐元兌英鎊的走勢整體呈現震盪上行趨勢，在突破自2021年4月以來形成的震盪下行趨勢阻力線後，價格獲得進一步的多頭延續，囙此後續的進一步延申空間仍然可觀。 周線MACD指標底部金叉並進一步向多頭髮散。 從4小時級別來看，歐元兌英鎊屬於震盪上行節奏，上行趨勢線良好。 從兩位央行行長的對話中可以看出，歐洲央行行長拉加德表示能源對經濟產生了重大的影響，通脹比預期要高，不太可能回到低通脹環境。 並且在類比俄羅斯瓦斯禁運情景後顯示出極其困難的局面，週五的通脹數據料進一步上行，囙此，在對經濟前景和通脹悲觀的情形下，歐洲央行有可能在7月的會議做出超預期的舉動，即加息50bps。 反觀英國央行，英國央行行長表示加息並不是擺在案頭上的唯一選擇，對英鎊的走勢表示並不意外，對英國而言匯率不是“好事”，也不是“壞事”。 英國央行或採取更多的措施來抑制通脹，即加息50bps，但不如同歐洲央行一樣表現的足够鷹派，對匯率的容忍度更高一些，囙此，歐元兌英鎊在基本面上也呈現利好。

歐元兌英鎊EUR/GBP——周線圖

圖片來源：CMC Markets

歐元兌英鎊EUR/GBP——4小時圖

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澳元兌人民幣匯率近期表現疲軟，但在4.6附近獲得較强的支撐，多根4小時收線下引線較長。 整體趨勢處於上行結構中的旗形整理階段，目前處於下軌支撐區域。 澳聯儲下周的利率政策會議大概率進行50bps的加息也將引領澳元擺脫近期的弱勢走勢，從短期目標而言，4.7為第一目標，若突破或進一步延申至4.8。 若4.6不幸被跌破則多頭失效。

澳元兌人民幣AUD/CNH——4小時圖

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