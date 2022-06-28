衰退或是機遇，對於美股底部邏輯的思考

自6月中旬以來，納指自6月16日的低點11037.1一路反彈至12000上方，反彈幅度約10%。 在這個行情下，市場有眾多解析，其中較為一致的是美國的經濟衰退風險或使美聯儲的加息節奏放緩，這個邏輯本身是說得通的。

從數據上看，美國經濟確實有衰退的迹象，受加息75bps的影響，美國6月Markit製造業和服務業PMI雙雙低於市場預期，其中製造業PMI初值為52.4%，低於預期的56，前值為57； 服務業PMI初值為51.6，低於預期的53.5，前值為53.4。

製造業PMI

圖片來源：Tradingeconomics

服務業PMI

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達拉斯聯儲製造業指數跌至2020年5月以來新低。 各分項表現均較差，達拉斯製造業新訂單指數錄得負值，為2020年5月以來首次。 就業指數錄得15.2，為2020年6月以來新低。

達拉斯聯儲製造業指數

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達拉斯聯儲製造業新訂單指數

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達拉斯聯儲製造業就業指數

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6月密歇根消費者信心指數錄得50，創歷史新低。

密歇根消費者信心指數

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股市的機會往往都是在衰退中出現，而不是在經濟繁榮中來臨。 例如2020年3月美國疫情大面積爆發，失業率急速攀升，疫情封控帶來了經濟活動停滯，但隨之而來的是，美股走出了20個月的牛市行情。 因為在面臨恐慌拋售後，市場預期美聯儲和政府將運用各種工具來穩定局勢，而價格處在低位，囙此股市迎來大量買盤。

再觀察一下近期的A股，中國上海3月疫情爆發，進行了長達近3個月的封控，並傳導至國內多省，經濟活動受到嚴重影響，4月經濟資料一片慘澹，但股市卻在4月底迎來底部。 這也是因為市場預期國家將出臺一系列政策來穩定經濟，並且6月解封預期已為明牌，資金會選擇提前進場。

囙此，美國經濟出現衰退對於股市投資者反而是好事，從大的方向來看，下半年有希望能迎來一定級別的反彈。 而我們現在所需要關注的是介入點的問題。

首先，現階段影響價格走勢的是美國6月的通脹數據以及7月的加息幅度。

對於6月通脹的預期我在之前的文章中有多次提到，6月因能源價格的明顯回落使美國通脹的主要權重能源將迎來明顯下修，而75bps的加息會使住房通脹在6月進一步上升，但比重相較於能源要小很多。 囙此，通脹數據大概率下調，但或仍舊維持在8%以上。

美聯儲即使在6月通脹數據出現回落後，仍有很大概率在7月加息75bps。

國際油價在消化完增產預期後，由於歐佩克眾多成員國閒置產能有限，囙此油價現階段仍將維持相對高位，預計在100上方進行盤整。

貨幣政策無法從根本上解决能源價格，這需要俄烏停戰。 但可以通過貨幣政策抑制需求，試想一下，老百姓的房貸、車貸成本在直線上升，居民消費能力受到擠壓，油價在高企的背景下，汽油車消費需求降低，出行意願降低。 企業融資成本進一步上升。 導致企業產能和投資意願降低，為了削減開支成本將不再進一步漲薪或者是裁員，員工的議價能力將大幅度下滑，失業率將上升。 出行需求降低，企業生產規模降低，在某些程度上可以抑制油價的漲幅。

美聯儲下半年的貨幣政策路徑或這樣進行，7月加息75bps，9月加息50bps，11月加息50bps或25bps，12月加息25bps，年底聯邦基金利率將達到3%以上。 當然，根據往年慣例，美聯儲有可能在12月不會做出一些調整，如果通脹明顯回落。

政策路徑將是先緊後松，這對於股市是利好。

而7月由於加息75bps為大概率事件，股市在反彈後仍有承壓的空間，囙此7月或呈現震盪格局。 7月13日的通脹回落預期或引領股市一波反彈，7月27日的美聯儲75bps的加息預期對價格進行打壓。 7月的策略：逢低介入。

納指上周強勢反彈，實現陽包陰，但大級別下仍處於下行通道中，暫不能判斷為反轉形態，價格的磨底或要進行多次試探，囙此或有回落風險，11000附近為相對安全區域。 周線級別MACD未出現明顯金叉，穩健的投資者可等訊號出現再擇機佈局。

納斯達克指數NDAQ——周線圖

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