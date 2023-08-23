美股指數的下跌是否告一段落，英偉達財報能否助推股價續創新高？

本周美國三大股指止跌回升，其中納斯達克100在過去的兩個交易日走高，昨日納指100一度回升至15000之上，主要因英偉達股價在盤前大漲創歷史新高，帶動其他科技龍頭股票拉動指數上升。但在開盤後一度回落，拖累大盤。



但從納指100的整體趨勢來看，目前價格仍處於上升通道之中，價格在上週五回落至斐波那契23.6%後止跌反彈，納指100期貨今日亞盤表現呈向上之勢。 MACD有收斂形成背離之勢，因此，若英偉達業績報告符合或超過市場預期，並且三季度指引積極，或推動大盤指數繼續走高。



納斯達克100 （NDAQ 100 Cash） —— 日線圖

來源：CMC Markets（8月23日）

道指本週前兩個交易日走弱，但暫守在上升趨勢線支撐區域。今日可觀察指數是否能形成陽線反包，若能回到5日均線之上或推動道指出現一定程度的反彈。



道瓊斯指數（DJI Cash） —— 日線圖

來源：CMC Markets（8月23日）

標普500指數在4320附近止跌，或在此處形成階段性底部，但目前仍處於下跌趨勢線的壓制。若指數能實現陽線反包突破4430，或支持標普500指數進一步挑戰7月下旬前高4600附近。

標普500指數 (SPX500 Cash) —— 日線圖

來源：CMC Markets（8月23日）

美股科技龍頭均止跌回暖

英偉達將於8月23日盤後發布財報，市場普遍樂觀預期在人工智能大熱的第二季度，其大規模的芯片銷售將使第二季度達到創紀錄的增長。對於第二季度，市場預期營收為110.86億美元，同比增長65.5%，其中數據中心收入預計將達到 77.8 億美元，貢獻大部分增長，其中游戲收入預計將達到 24 億美元。預計EPS為1.74 美元。



從英偉達的股價來看，自7月下旬以來股價呈現高位縮量橫盤，隨後縮量下跌。但自8月中旬開始股價逐步放量，其中8月14日成交量明顯放大，股價收出飽滿陽線，因此可判斷此處有較強買盤，隨後我們看到股價出現三日縮量調整後繼續放量拉升。昨日明顯放量但股價收陰，因此可判定上方擁有大量的賣盤，或存在藉財報預期獲利回吐的可能。今日盤後可能出現的情況就是，若業績和前瞻指引均利好，股價呈現放量或進一步突破前高。但若此處縮量盤整，不排除出現向下回落的可能性。

英偉達（NVDA）——日線圖

來源：Investing.com，CMC Markets（8月23日）

蘋果股價近期止跌企穩，我們可以看到蘋果股價曾在5月5日放量跳空突破170，隨後股價縮量橫盤反復運行於170之上。可判斷此處為多頭籌碼密集區域。在8月蘋果放量下跌後，股價在8月18日回落至170附近後企穩並探底回升，成交量呈現放大。但從目前的價格走勢來看，本週前兩個交易日出現明顯縮量，股價小幅度反彈。不排除此處陷入反复的支撐確認。整體策略可以170為防守進行反彈博弈。

蘋果（AAPL）——日線圖

來源：Investing.com，CMC Markets（8月23日）



特斯拉股價近期在210附近止跌，此處作為支撐其實有跡可循。我們可以看到今年2月股價曾觸及210附近，在2月之前股價始終處於量價齊升的階段，但在2月中後明顯受阻，成交量開始萎縮，因此當時此處為重要阻力。隨後在5月中後股價再次出現量價齊升，放量突破了210的阻力，形成了多空分界線。在7月下旬，特斯拉高位放量下跌，隨後進入了縮量陰跌，距高位300美元附近跌去近30%，而從8月16日之後，股價開始出現放量，由此可判斷此處買方重新介入。



形態上看，特斯拉突破了下降趨勢線阻力，若後續成交量持續維持增量，不排除此處迎來二次反彈機遇。



特斯拉（TSLA）——日線圖

來源：Investing.com，CMC Markets（8月23日）



