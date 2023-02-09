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今日市場展望：美聯儲官員放鷹納指承壓，美元兌人民幣或重新走強，白銀頂部形成或將走熊

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

09 Feb 2023, 13:40

納斯達克指數 NDAQ

美聯儲多位官員近期鞏固美聯儲的鷹派預期，大多數官員表明當前利率水平還沒有進入限制性區域，預測利率峰值水平在5-5.25%是合理的。由於美國當前強勁的勞動力市場，美聯儲仍需要繼續加息。

美聯儲理事沃勒認為抗擊通脹的工作取得一定成效但仍然過高，目前的經濟數據沒有出現迅速下滑趨勢，而強勁的勞動力市場對通脹構成上行風險。維持高利率水平一段時間可能比市場預期的要更久。

納斯達克指數受美聯儲鷹派發言打壓收跌1.68%，從日線級別來看，納斯達克指數在向上突破日線下行趨勢線後形成了一定的趨勢延續，但價格未能突破去年9月的高點12900，價格在過去的5個交易日在該區域附近盤整。值得注意的是，技術指標已經出現背離跡象，RSI指標進入到超買區域，我們從過去的三次背離均發現價格出現一定程度的調整空間。 MACD指標暫未形成明顯死叉但具有收斂跡象。因此，該位置在現階段調整的概率大於進一步向上突破。


 
來源：CMC Markets（2月9日）

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美元兌離岸人民幣 USD/CNH

美元兌離岸人民幣自1月13日觸及低點6.7附近後維持低位盤整態勢，在6.7 – 6.8區間運行。從兩國貨幣政策方向來看，美聯儲雖然兩次放緩加息，但在高通脹背景下仍將維持鷹派政策，而目前經濟基本面暫無出現快速惡化情形，美元仍將獲得一定的支撐。人民幣方面，市場預期中國央行或將在年內進一步下調利率以刺激經濟。因此，美元兌離岸人民幣或在6.7上方具備一定的反彈空間。

MACD指標底部形成金叉，第一反彈目標參考7.0

來源：CMC Markets（2月9日）

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現貨白銀 XAG/USD

白銀在周線級別在24附近進行了長達了2個月的盤整未能有效形成進一步突破，上週衝高失敗並失守23關口，因此此輪反彈或已結束。

週線MACD形成背離，投資者需留意當前支撐22附近，若再次失守價格將挑戰去年7月至10月的頸線支撐20.9。若形成反彈可參考23的阻力。整體策略以逢高看空為主。
 


來源：CMC Markets（2月9日）

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