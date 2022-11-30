納指連跌三日，今晚鮑威爾又會帶來怎樣的信號？

納指週二繼續延續回落趨勢，連續三個交易日收跌。市場正在等待美聯儲主席鮑威爾週四凌晨布魯金斯學院就美國經濟前景和就業市場發表講話，這將是鮑威爾在12月中議息會議前的最後一次公開發言。

在本週早些時候，聖路易斯聯儲主席布拉德就表明當前市場低估了緊縮的風險，美聯儲可能比預期的要更加激進。美聯儲需要將利率提高至5%-7%的峰值區間，並在2023年和2024年前保持較高的利率，在2023年達到通貨緊縮。紐約聯儲主席威廉姆斯也表明至少要到2024年才會降息。從他們的發言來看，即使此前他們或支持在12月的議息會議上將加息50個基點。但同時也表明了美聯儲不會很快的進行政策轉向，要看到通脹回落至目標水平。這些發言顯然是偏鷹派的，因此本週美股受到了一定的壓力出現回落。

今晚美聯儲主席鮑威爾的發言可能會闡述以下言論：通脹開始出現好轉的跡象，12月可能會加息50個基點，然而通脹距離美聯儲2%的目標仍有較大差距。美聯儲將抑制通脹放在首位，經濟在一段時間低於潛在的增長水平將有助於通脹緩解，高利率將維持一段時間。

如果是這樣發言，那鮑威爾的言論將是偏鷹派的，這有可能進一步打擊市場的風險情緒，美元指數有可能止跌回升。

納斯達克指數從圖形上看跌破11600-11650的重要支撐位，MACD指標有背離跡像或形成死叉，價格或有進一步回落風險。

納斯達克指數 NDAQ —— 日線圖

來源：CMC Markets（11月30日）

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美元指數自11月以來從113附近持續回落，目前價格來到105附近，自11月中旬以來價格始終在該區域附近盤整。若價格能夠企穩在105上方或形成一定的反彈空間，基本面上若鮑威爾發言偏鷹或提振美元。

美元指數 USDX —— 4小時圖

來源：CMC Markets（11月30日）

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