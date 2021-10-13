市场分析展望：纳斯达克100指数、澳洲200指数拐点已现，原油高位盘整

纳斯达克100指数 NDAQ 100——4小时图

图片来源：CMC Markets

纳斯达克底部反弹，在14600附近止跌，符合之前我对于本周二对于纳斯达克指数的分析判断，投资者可参考：市场分析展望——黄金区间震荡，原油高位回落，纳斯达克到达关键支撑。从基本面上来看，纳斯达克指数作为科技权重指数，其接下来的行情走势大概率会呈现向上反弹趋势。

本次会议的除了对于缩债路线的明了，投资者需要关注的另一个重要点是，在加息问题上分歧较大，部分美联储官员预计会在明年内加息，但18名委员中支持和反对在2022年底前加息的人数各占一半。支持的人预计通胀可能在2022年还会居高不下，且存在一些通胀上行的风险，而反对的人认为目前未实行充分就业，政策的收紧以及疫情的反复可能会造成经济下行风险，复苏速度比预期慢。

对于美国股市而言，缩债被消化殆尽，目前能影响到其走势的是12月的债务上限问题，以及明年的加息预期。债务上限问题会引发股市的恐慌波动，但笔者认为届时仍旧会提高会暂停债务上限，因此仅为短期波动。而随着对加息产生的分歧，这使科技股表现整体会强于大盘，因此利好纳斯达克指数。

图形结构上，日线级别上升趋势完好，支撑显著，在刺破斐波那契38.2%回撤位后迅速实现阳线反包，因此多头重回市场。投资者可密切关注。



澳洲200指数筑底反弹

澳洲200指数 Australia 200——日线图图片来源：CMC Markets澳洲200指数——4小时图图片来源：CMC Markets

美股的悉数反弹带动澳洲200指数大盘的上涨，并且悉尼已经解封，经济复苏进入正轨。从日线的图形结构来看，上行趋势完好，底部支撑显著，MACD指标0轴下方形成金叉，后市向上概率较大，投资者需要关注60日均线压制7400，此处也位空方筹码密集区，如果能顺利突破此处，后市大概率进一步上行。从4小时结构来看，多头排列显著，MACD指标0轴上方呈现金叉。因此，投资者可持续跟踪布局。

美油高位盘整

美国原油 crude oil West Texas——4小时图图片来源：CMC Markets

4小时结构上，美国原油目前处于高位的盘整区间，在出现短暂回落后，到达我们先前预测第一支撑斐波那契回撤79.50附近，而此处呈现双针探底的形态。第二支撑位为50%回撤78.68附近。投资者可根据此两处支撑位置进行梯度性的跟踪关注。目前原油的多头基本面仍较充足，短期油价的回落都可能较好的机会。



