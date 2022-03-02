美股“抄底”时机来了？鲍威尔浇灭3月加息50个基点的可能性；小摩：油价或到150。

周三，鲍威尔在众议院的半年度听证会上表示，战争所带来的经济影响非常不确定，因此需要保持谨慎和灵活的行事，在3月份将利率提高25个基点仍然是合适的。除此之外，在此次利率会议上，不会确定缩减资产负债表的计划。如果通胀目标远高于目标和劳动力市场紧缺等情况持续下去，美联储将在一次或多次会议上采取更激进的行动，即加息50个基点。但美联储仍认为通胀将在今年见顶并开始回落。

美联储今年将谨慎使用利率和资产负债表工具，加息会是一个渐进的过程，以实现软着陆。美股自去年12月底以来一直震荡下跌，而下跌的主要依据来源于美联储在转鹰后释放了太多激进的信号，同时也被市场解读为今年猛烈的加息节奏，市场提前对此进行充分的消化，但从目前来看，至少在5月的议息会议前，强紧缩的可能性已经被消除。美联储在接下来的时间将密切关注经济的增长数据，例如制造业PMI。同时关注房价上涨的幅度是否在3月首次加息后得到有效抑制，就业市场的空缺率能否迎来有效的缓解。考虑到3月加息25个基点基本敲定，如若俄乌双方的谈判能取得进展，美股在3月的反弹值得期待。

从级别来看，纳斯达克指数连续4个交易日在13800至14300区间反复震荡。昨日鲍威尔的发言给予了美股强心剂。随着纳指逐步在14000企稳，纳指有望迎来一定程度的反弹，上方的反弹第一目标价位可参考15000整数关口。日线级别MACD指标也在0轴下方两次形成金叉，后市反弹概率较大。

纳斯达克100指数 NDAQ —— 日线图

图片来源：CMC Markets

对俄制裁升级，原油高歌猛进，小摩分析师称油价或到150，高盛称风险仍被低估。

尽管IEA此前宣布释放6000万桶的原油战略储备，其他国家也宣称纷纷释放战略储备，但这依旧不能限制油价的涨幅。多家欧美企业巨头先后向俄罗斯的石油产业发难，英国石油公司（BP）上周日宣布退出持有的俄罗斯石油公司Rosneft股份；壳牌周一宣布退出俄罗斯“萨哈林2号”天然气项目以及俄气的合资企业Salym Petroleum Development；埃克森美孚周二宣布退出俄罗斯的油气服务。这些企业与俄罗斯已有近30年的合作关系。

而欧佩克+在昨日的会议上也宣布4月维持40万桶/日的原油增产计划，这也让当前的原油市场供给端难以弥补。美国WTI原油周二，周三两日的累计涨幅已经超15%。而针对俄罗斯的制裁仍在升级中，今日北京时间早间，富时罗素宣布将俄罗斯所有股票从富时罗素股指中剔除，世界银行决定暂停在俄罗斯和白俄罗斯的所有项目。拜登也宣称或将制裁俄罗斯石油和天然气。

当前的宏观背景下确实支撑油价的上涨，摩根大通的策略师Natasha Kaneva在报告中写道：欧洲大宗商品交易商的主要融资机构已经开始限制大宗商品交易的融资，如果对俄罗斯实行全面石油禁运，未来几个月石油的供应缺口将持续扩大，即使多国释放战略储备，伊朗和美国的增加产量也不足以弥补，而油价将升至120美元甚至是150美元。

高盛的策略师Dominic Wilson在报告中表示：市场可能低估了原油供应紧缺的风险，尽管美欧目前没有对俄罗斯大宗商品实施制裁，但原材料贸易受到了不断上升的融资和运输成本阻碍。

油价从现阶段来看仍处于偏强的地位，值得注意的是俄罗斯与乌克兰的第二次谈判被推迟到了3月3日，投资者仍旧不能忽视技术面的回调。如若在会谈中取得一定的进展，原油或面临一定的回落。

日线级别美国WTI原油一直处于持续的上升趋势中，但多级别RSI指标（月，周，日）均出现较大幅度的超买。因此投资者需警惕潜在的技术性回调，下方支撑：100。

美国WTI原油 —— 日线图

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