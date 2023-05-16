早間總結： 債務談判取得進展，華爾街收漲開啟本周序幕

隨著美國債務上限談判的進展，美股全線收漲拉開本周序幕，因投資風險偏好回暖，美國三大基準指數均收高。金融和材料等周期性板塊出現反彈，並且科技股為典型的成長股則因美聯儲的政策樂觀主義而繼續攀升。

美元對大部分G10主要貨幣走強，而商品貨幣，如澳元、加元和新西蘭元，在能源和金屬價格回升後出現大幅反彈。美國債券收益率在過去幾個交易日中橫盤整理，因為債券交易商或正在重新評估美聯儲的政策路徑。

中國股市表現出色，恆生指數週一上漲1.75%，中國銀行股領漲，科技巨頭百度和阿里巴巴的財與一系列有影響力的經濟數據也將在近兩日公佈。亞洲市場將開盤上漲，ASX200指數期貨上升1點，恆生指數期貨上升1.13%，日經225指數上升0.71%。

金融市場主要行情：

- 標準普爾500指數的11個板塊中有6個板塊收高，金融和材料股領跌，分別上漲0.82%和0.85%。科技板塊的表現卓越，上漲了0.74%。然而，防禦性板塊因風險偏好情緒而下跌，公用事業股領跌，下跌1.24%。

- 歐盟批准了微軟690億美元收購動視暴雪的交易，為這家科技巨頭掃清了監管障礙，此前英國在上個月阻止了這項交易。歐盟對該交易的批准是以允許用戶在任何云流媒體平台上流傳動視遊戲的補救措施為前提，目的是消除對反壟斷問題的擔憂。

- 歐盟執行部門將2023年的通脹預期提高到5.8%，表明將繼續加息和收緊信貸條件。歐元兌美元小幅走強，在約1.09的50日移動平均線找到支撐。

- 中國科技股在本週晚些時候包括百度和阿里巴巴在內的主要財報前跳漲。阿里巴巴的美國ADS上漲了1.42%，百度ADS在美國市場上漲了3.15%。對中國政府支持性政策的樂觀態度也推動了大盤的反彈，上海證券交易所金融業研討會將於本週三舉行，會議的中心議題是 "在服務中國式現代化的同時促進金融業的估值和高質量發展"。

- 在美元走弱和風險偏好情緒的影響下，原油大幅反彈。美國能源部計劃為SPR購買300萬桶原油的消息也增加了人們的樂觀情緒。 WTI期貨的雙底仍然完好，50日移動平均線的75美元將或為重要近期阻力。

- 加密貨幣在上周遭受拋售後也出現反彈，因為數字幣市場往往會追踪大科技公司的動向，這也可能被認為是對經濟下滑時期的一種對沖工具。

ASX和NZX的公告/新聞：

- James Hardie (ASX: JHX)報告稱，23財年第三季度淨銷售額下降4%至8.608億美元，調整後淨收入下降16%至1.292億美元。該公司對2023財年淨收入的指導是6億美元到6.2億美元之間。

今天的新聞：

- 西太平洋銀行5月消費者信心指數和澳洲央行會議記錄。

- 中國4月固定資產投資、工業生產、零售銷售和失業率。



