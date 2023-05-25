金融早報：由於債務談判停滯不前，美股續跌，但英偉達股價盤後飆升

美國股市連續第二個交易日下跌，因為債務談判在距違約期限只有一周但仍未達成協議。市場情緒惡化，違約風險上升，經濟不確定性拖累週期股走低，波動率指數飆升 8% 至 20 以上。另外，美聯儲會議紀要內容顯示，聯儲官員對是否持續升息產生歧義，說明其對繼續貨幣緊縮的進程缺乏信心。值得注意的是美國債券收益率攀升伴隨美元走強，表明美聯儲可能會在更長時間內維持高利率，資金流向美元以尋求安全。

相比之下，由於對雲計算和生成人工智能應用程序芯片的強勁需求，英偉達第一季度財告大大超過預期，股價在盤後交易中飆升 25%。該芯片製造商對當季業績提供了積極的前景指引。英偉達的上漲可能會導致納斯達克在期貨市場開盤時進一步上漲。在亞洲的人工智能相關的科技股可能會順風順水。

在大宗商品方面，由於中國經濟復甦前景黯然，銅等基本金屬進一步下跌。黃金受美元走強打壓，油價仍處於雙底反轉趨勢，主要是技術性逢低買入，美國庫存減少也增加了上行動能。

亞洲市場普遍低開，ASX 200 期貨下跌 0.50%，恆生指數期貨下跌 1.01%，日經 225 指數下跌 0.20%。

金融市場主要行情：

標普 500 指數 11 個板塊中有 10 個收低，其中房地產和金融板塊領跌，分別下跌 2.21% 和 1.31%。能源再次成為唯一以漲價的板塊，隨著油價擴大漲幅上漲 0.52%。

英偉達在第一季度超出了盈利預期。該芯片製造商報告每股收益為 1.09 美元（調整後）。預期為 0.92 美元。收入為 71.9 億美元，而預期為 65.2 億美元。它的數據中心和遊戲收入都超過了分析師的預期。該公司表示，這一增長是由雲計算和生成人工智能應用對 GPU 芯片的需求推動的。英偉達預計本季度營收為 110 億美元，遠高於預期的 75 億美元。

Snowflake 的股價在盤後交易中下跌了 11%，儘管盈利預期超出預期，但由於業績指引未達預期。這家云數據平台提供商報告的每股收益為 0.15 美元，而預期為 0.05 美元。收入為 6.24 億美元，而預期為 6.08 億美元。不過，該公司預計其產品收入為 26 億美元，低於市場普遍預期的 2024 財年 27 億美元。

由於未達到盈利預期，中國電動汽車製造商小鵬汽車的股價在美國市場下跌 5%。該公司面臨宏觀上的挑戰，以及來自特斯拉和比亞迪的激烈競爭，報告收入同比下降 50%，並預計本季度汽車交付量將下降至 21,000 至 22,000 輛。

在新西蘭聯儲鴿派加息後，新西蘭元兌美元匯率下跌 2.2%。該銀行將 OCR 提高了 25 個基點，但表示其加息活動可能已經结束。

澳大利亚证券交易所和新西兰证券交易所的公告/新闻：

新西蘭恆天然乳液公司Fonterra (ASX/NZX: FSF) 公佈 23 財年第三季度稅後利潤為 13.26 億新西蘭元，每年增長 8.54 億新西蘭元，並宣布 2023-2024年預測 Farmgate Milke 價格為每公斤 7.25 至 8.75 新西蘭元， 中值為每公斤 8 新西蘭元。該公司將其全年收益預期從每股 55-75 新西蘭元上調至每股 65-80 新西蘭元。

今日议程：

美國第一季度 GDP（第二次估算）



