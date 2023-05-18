早間總結：美股收漲，因美國債務上限有望達成，日本股市刷新歷史高位

兩黨債務上限談判取得積極進展，有望在本週末達成協議，美股收高。華爾街風險偏好勁升，三個基準指數全線收漲，同時美債收益率繼續上升。股市反彈引發其他風險性資產：如能源、金融和工業板塊等周期性股票大幅反彈，同時對增長敏感的大宗商品（包括石油和銅）也出現價格反彈。然而，由於美元進一步走強和債券收益率上升，黃金繼續下跌。

亞太方面，日本東證指數在周三創下歷史新高後擴大漲幅。日經 225 指數也升至 2021 年 9 月以來的最高水平。反彈表明國外資金回流通脹較低，流通環境好，並受貨幣政策利好的經濟體，潛在導致股票估值的走高和增長前景的看好。 10 年期日本政府債券收益率下跌 3 個基點至 0.36%，導致日元走低，因為投資者可能購買債券以對沖其股票頭寸。



另一方面，在騰訊盈利低於預期後，中國股市再次失色，拖累了阿里巴巴、京東和百度等其他中國科技股。阿里巴巴的收益報告將在今天晚些時候受到密切關注。然而，伴隨華爾街的反彈，大多數亞洲市場將高開，ASX 200 期貨上漲 0.55%，恆生指數期貨上漲 0.98%，日經 225 指數上漲 1.53%。

金融市場主要行情：



• 標準普爾 500 指數的 11 個板塊中有 9 個板塊收高，其中金融、能源和非必需消費品領漲，漲幅均超過 2%。公用事業和消費必需品等防禦性板塊是唯一因避險情緒而收低的板塊。



• 股東年會後，特斯拉的股價上漲超過 4%。首席執行官埃隆·馬斯克表示，特斯拉將在今年交付首批 Cybertrucks，預計今年交付量為 25 萬至 50 萬輛。



• Target 的股價在其收益報告中從盤中低點反彈 3%。該零售商第一季度的每股收益和收入均超出預期，但預計銷售額將保持低迷，預計本財年將出現低個位數下降至低個位數增長。



• 中國互聯網巨頭騰訊的股票在香港股市小幅下跌，原因是未達到淨收入預期，儘管其收入增長是一年多以來最快的 11%。在 與ChatGPT匹敵的市場角逐中，該公司還參與了 AI 開發，稱技術為“增長倍增器”。然而，中國經濟的不確定性可能會繼續打壓對中國市場投資風險偏好。



• 人民幣兌美元匯率進一步走弱，美元/離岸人民幣匯率自 2022 年 12 月以來首次升至 7 以上。由於不同的貨幣政策，美元兌大多數其他主要貨幣走強，尤其是在亞洲。中國經濟復甦的不平衡也增加了人民幣的下行壓力。



• 由於美元堅挺和美國債券收益率上升，金價跌破50 日移動平均線的關鍵支撐位。潛在的雙頂形態可能會使金屬價格進一步接近潛在支撐位 1,900。



• 原油在需求前景改善和風險資產普遍反彈的情況下上漲。其雙底反轉形態仍然完好，WTI 原油期貨可能進一步反彈至 50 日移動均線的 75 美元附近的潛在阻力位。

ASX和NZX的公告/新聞：



- 澳大利亞農業公司（ASX: AAC）報告稱，23財年的收入為3.134億澳元，比一年前增長14%。營業利潤增長35%至6740萬澳元。



- Nufarm Limited (ASX: NUF)截至2023年3月31日的6個月基本淨利潤增長7%至1.42億澳元，宣布中期股息為5澳分，比一年前增長25%。



- Xero（ASX/NZX：XRO）報告的淨虧損為1.135億紐元，一年前為910萬紐元。由於用戶的增長，該軟件公司23財年的收入增長了28%，達到14億新元。

今天的新聞：



- 澳大利亞4月份的就業變化。



-新西蘭年度財政預算



