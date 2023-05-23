早間總結： 納斯達克指數延續四周連胜勢頭，美國兩黨債務上限談判有望達成和解

週一，美股收盤時漲跌互現，納斯達克指數和標普500指數收高，但道瓊斯指數下跌。納斯達克指數在過去連續四周收高，這是由於資金湧入現金充裕的大型科技巨頭，以求在美國銀行危機後後尋求避險。與此同時，以工業為主的道瓊斯指數連續兩天下跌，因暗淡的經濟前景使得周期性板塊承壓。儘管美國債務違約的可能性很小，但投資者仍在謹慎地關注談判進展，美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫將在美東時間下午5點半舉行會議。

值得注意的是，美債收益率連續7個交易日攀升，而美元指數持續保持在103以上，達到一個月來的高位，市場預計儘管可能在6月暫停加息，但美聯儲將保持高利率水平。這使得黃金價格下跌，從5月初創下歷史新高後回落，而原油價格企穩但缺少價格線索。

亞洲市場將開盤上漲，ASX200指數期貨上漲0.1%，恆生指數期貨上漲0.31%，日經225指數上漲0.52%。

價格走勢：

標普500指數中的11個行業中，有6個行業上漲，其中通信服務行業領漲，漲幅1.17%。消費類行業，包括必需消費品和非必需消費品，表現不佳，分別下跌1.47%和0.37%。

Zoom股票在盤後交易中上漲1.7%，超出了盈利預期。這家視頻通信公司公佈的每股收益為1.16美元，超過了預期的0.99美元，收入為111億美元，高於預計的108億美元。該公司提高了“2024財年的展望，同時繼續在人工智能等創新領域進行投資...”。

Zoom股票在盤後交易中上漲1.7%，超出了盈利預期。這家視頻通信公司公佈的每股收益為1.16美元，超過了預期的0.99美元，收入為111億美元，高於預計的108億美元。該公司提高了“2024財年的展望，同時繼續在人工智能等創新領域進行投資...”。 Meta Platforms的股價上漲1%，儘管歐洲隱私監管機構對其向美國轉移歐盟用戶數據處以創紀錄的12億歐元（13億美元）罰款。自2020年以來，美國社交媒體公司的隱私問題一直是Meta與歐洲立法者之間的一個問題。 Meta表示將對這一決定和罰款提出上訴

Meta Platforms的股價上漲1%，儘管歐洲隱私監管機構對其向美國轉移歐盟用戶數據處以創紀錄的12億歐元（13億美元）罰款。自2020年以來，美國社交媒體公司的隱私問題一直是Meta與歐洲立法者之間的一個問題。 Meta表示將對這一決定和罰款提出上訴 摩根大通的股價下跌0.8%，雖然該銀行在投資者日提升了其利率收入展望，但是由於經濟前景惡化，該銀行提供了疲軟的交易和投資銀行業務預測。

在美國和亞洲主要經濟體的貨幣政策導向相悖的情況下，美元對日元和人民幣繼續走強。

在美國和亞洲主要經濟體的貨幣政策導向相悖的情況下，美元對日元和人民幣繼續走強。 黃金的回落可能會因美元和債券收益率的上漲而持續。這也可能是技術上的修正，因為雙頂形態出現，可能在近期將黃金價格回落至約1900美元/盎司。相比之下，從技術角度看，WTI期貨似乎繼續反彈趨勢，可能形成的一個雙底反轉形態也許會使其再次上漲至80美元/桶以上。

澳大利亞證券交易所和新西蘭證券交易所的公告/新聞：

特納斯汽車集團（NZX：TRA）報告了截至3月31日的2023財年的創紀錄收益。收入為389.6萬紐幣，比一年前增長13%，利潤增長9%至52.2萬紐幣。 2023財年股息宣佈為7紐幣分，全年派息為23紐幣分，年度總收益率為8.5%。

今日議程：

澳大利亞Flash製造業PMI。

日本銀行4月核心CPI年率。



