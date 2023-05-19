早間總結：納斯達克進入牛市，奈飛大漲9%

儘管債務上限談判陷入僵局，但科技股的強勢繼續提振風險情緒，納斯達克今年迄今上漲 21%，進入牛市。流媒體直播公司 Netflix 在廣告支持層取得成功，其股價飆升超過 9%，每月貢獻約 500 萬活躍用戶。 Meta Platforms 推出了其定制計算機芯片以幫助 AI 開發，為技術集會增添了動力。在下週發布財報之前，英偉達的股價也上漲了 5% 至 2021 年 12 月以來的最高水平。



在收益方面，沃爾瑪 3 月季度的收益超出預期並上調了全年指引，表明儘管經濟逆風，但消費能力仍具有彈性。美國初請失業金人數也低於預期，表明美國經濟可能沒有想像的那麼糟糕。這強化了美聯儲今年不會啟動降息週期的信念。



值得注意的是，美債收益率連續第五個交易日上漲，2 年期國債收益率達到 4.22%，創兩個多月新高，美元指數自 3 月 20 日以來首次升破 103.50， 商品市場承壓，現貨黃金下跌25 美元至 1,960 美元/盎司。



亞洲市場延續背離走勢。儘管日本股市火爆，東證指數連續三天刷新歷史新高，但中國科技巨頭阿里巴巴令人失望的財報拖累恆生指數下跌。亞洲市場開盤漲跌互見，ASX 200 期貨上漲 0.23%，恆生指數期貨下跌 1.26%，日經 225 指數上漲 1.01%。

金融市場主要行情：



• 標準普爾 500 指數的 11 個板塊中有 7 個收高，包括非必需消費品、科技和通信服務領漲，分別上漲 1.54%、2.06% 和 1.79%。必需消費品、醫療保健和公用事業等防禦性板塊走低。房地產股也因利率上升而下跌。



• Netflix 的股價在公司公佈有關廣告支持層級成功的詳細信息後高開並收漲9.22%。在連續兩次使用失敗後，該直播主播於 2022 年底推出了一個更便宜的直播選項。該部門被視為對公司未來發展至關重要，這幫助公司獲得了約 500 萬月活躍用戶。



• 沃爾瑪的股價上漲超過 1%，此前該零售商報告在雜貨銷售強勁的情況下季度收益強於預期。該報告顯示，消費者在食品雜貨上的支出高於非必需品，但需求保持彈性。每股收益為 1.47 美元，預期為 1.32 美元，營收為 1,533 億美元，預期為 1,487.6 億美元。其銷售額同比增長 8%。它還將全年指導收益上調至每股 6.10 美元至 6.20 美元。



• 中國電子商務巨頭阿里巴巴的美國存託憑證股價下跌 5.5%，因業績不佳且宣布剝離其云業務。這是公司業務部門拆分後的第一個季度業績。該公司每股收益為 1.34 元，低於分析師預期的 2.08 元，儘管營收為 2082 億元，高於預期。



• 美元/日元升至138.70 上方。與此同時，人民幣進一步走弱，美元/離岸人民幣突破 7.05，均為 2022 年 11 月以來的最高水平，因為美國和亞洲國家之間的貨幣政策分歧繼續提振這些貨幣對。



• 金價連續第三個交易日下跌至三月底以來的最低點。潛在的雙頂形態可能會使金屬價格進一步接近潛在支撐位 1,900。



• 由於美元走強，比特幣跌破27,000。頭肩頂形態可能會走低，進一步支撐 25,000 點。

ASX和NZX的公告/新闻：



• My Food Bag (ASX/NZX: MFB) 宣布已向ASX Limited 提交正式申请，要求将其从ASX 官方名单中删除。 该公司 23 财年的收入为 1.757 亿新西兰元，同比下降 9.4%。 其利润从 22 财年的 3400 万新西兰元降至 1820 万新西兰元。

今天的议程：

• 新西兰贸易平衡。

• 日本全国核心 CPI 4 月同比。

• 新西兰信用卡消费。



