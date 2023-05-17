X

选择您要开设的帐户

早間總結：美股收跌，家得寶財告不盡人意

撰写者

Tina Teng

MARKET ANALYST

17 May 2023, 11:25

早間總結：美股收跌，家得寶財告不盡人意

週二美股全線收跌，因家得寶(Home Depot)第一季度財告不及預期，投資風險偏好受挫。這家家裝零售商的股價下跌了2%，此前公佈了20多年來最大的營收下滑，並因消費者需求減弱而下調了2023年的指引，拖累了其他零售商的股價，如塔吉特和沃爾瑪，它們將在今天晚些時候公佈其財告。美國債務上限談判仍處於僵持狀態，增加了股票的下行壓力，尤其是那些對增長敏感的行業，包括能源、工業和材料。相比之下，增長型股票在下跌市場中繼續表現出色，尤其在谷歌發布了最新的人工智能發展後Alphabet股價一路領漲科技板塊。自上週在其年度投資者會議上宣布這一消息以來，該公司的股價已經上漲了10%。

在經濟方面，美國4月份的零售銷售比預期的要弱，環比增幅0.4%，而預期為0.8%。該數據再次表明，由於暗淡的經濟形式打壓消費需求下滑。

美國債券收益率連續第三個交易日攀升，並提振美元走高，總體上對商品市場構成壓力。中國弱於預期的經濟數據加劇了金屬和能源的拋售，使銅和石油下跌。

亞洲市場開盤時將漲跌互現，ASX200指數期貨下跌0.50%，恆生指數期貨下跌0.14%，日經225指數上漲0.17%。

金融市場主要行情：

- 標準普爾500指數的11個行業中有9個行業收跌，能源和房地產領跌，分別下跌2.54%和2.61%。在大型科技公司的推動下，科技和通信服務是唯一收漲的行業。

- 亞馬遜加入了生成式人工智能的角逐，計劃將一個類似ChatCPT的機器人整合到其在線商店。這家電子商務巨頭表示，它將插入一個互動對話體驗，幫助用戶回答問題並給出個性化的產品建議。這項新技術類似於阿里巴巴在4月初宣布的通以千問。

- 家得寶的股價在第一季度財報發布後下跌了2%。該零售商報告的每股收益為3.82美元，預期為3.80美元。收入為372.6億美元，預期為382.8億美元。該公司預計，本財年的銷售收入將下降2%至5%，低於此前的持平預測。

- 特斯拉首席執行官埃隆-馬斯克預計，未來12個月內，具有挑戰性的經濟環境將持續存在。他認為，特斯拉在這一時期處於有利地位，特斯拉Model Y將成為今年全球最暢銷的汽車。

- 在4月份令人失望的中國經濟數據之後，中國離岸人民幣兌美元匯率跌至2022年12月以來的最低水平。美元/人民幣升至略低於7，這是該貨幣對的重要心理阻力。美元走強可能受到華爾街風險避險情緒的支撐。

- 由於美元堅挺和美國債券收益率跳升，金價下跌。黃金期貨每盎司下跌近30美元，至1,993，是5月初的最低點。一旦跌破50日移動平均線在1,970的潛在近期支撐，黃金可能繼續回撤。

金融市場主要行情：

- 標準普爾500指數的11個行業中有9個行業收跌，能源和房地產領跌，分別下跌2.54%和2.61%。在大型科技公司的推動下，科技和通信服務是唯一收漲的行業。

- 亞馬遜加入了生成式人工智能的角逐，計劃將一個類似ChatCPT的機器人整合到其在線商店。這家電子商務巨頭表示，它將插入一個互動對話體驗，幫助用戶回答問題並給出個性化的產品建議。這項新技術類似於阿里巴巴在4月初宣布的通以千問。

- 家得寶的股價在第一季度財報發布後下跌了2%。該零售商報告的每股收益為3.82美元，預期為3.80美元。收入為372.6億美元，預期為382.8億美元。該公司預計，本財年的銷售收入將下降2%至5%，低於此前的持平預測。

- 特斯拉首席執行官埃隆-馬斯克預計，未來12個月內，具有挑戰性的經濟環境將持續存在。他認為，特斯拉在這一時期處於有利地位，特斯拉Model Y將成為今年全球最暢銷的汽車。

- 在4月份令人失望的中國經濟數據之後，中國離岸人民幣兌美元匯率跌至2022年12月以來的最低水平。美元/人民幣升至略低於7，這是該貨幣對的重要心理阻力。美元走強可能受到華爾街風險避險情緒的支撐。

- 由於美元堅挺和美國債券收益率跳升，金價下跌。黃金期貨每盎司下跌近30美元，至1,993，是5月初的最低點。一旦跌破50日移動平均線在1,970的潛在近期支撐，黃金可能繼續回撤。

金融市場主要行情：

- 標準普爾500指數的11個行業中有9個行業收跌，能源和房地產領跌，分別下跌2.54%和2.61%。在大型科技公司的推動下，科技和通信服務是唯一收漲的行業。

- 亞馬遜加入了生成式人工智能的角逐，計劃將一個類似ChatCPT的機器人整合到其在線商店。這家電子商務巨頭表示，它將插入一個互動對話體驗，幫助用戶回答問題並給出個性化的產品建議。這項新技術類似於阿里巴巴在4月初宣布的通以千問。

- 家得寶的股價在第一季度財報發布後下跌了2%。該零售商報告的每股收益為3.82美元，預期為3.80美元。收入為372.6億美元，預期為382.8億美元。該公司預計，本財年的銷售收入將下降2%至5%，低於此前的持平預測。

- 特斯拉首席執行官埃隆-馬斯克預計，未來12個月內，具有挑戰性的經濟環境將持續存在。他認為，特斯拉在這一時期處於有利地位，特斯拉Model Y將成為今年全球最暢銷的汽車。

- 在4月份令人失望的中國經濟數據之後，中國離岸人民幣兌美元匯率跌至2022年12月以來的最低水平。美元/人民幣升至略低於7，這是該貨幣對的重要心理阻力。美元走強可能受到華爾街風險避險情緒的支撐。

- 由於美元堅挺和美國債券收益率跳升，金價下跌。黃金期貨每盎司下跌近30美元，至1,993，是5月初的最低點。一旦跌破50日移動平均線在1,970的潛在近期支撐，黃金可能繼續回撤。

ASX和NZX的公告/新聞：

- 無重大新聞。

今天的新聞：
- 日本第一季度GPD。

- 澳大利亞第一季度工資價格指數(Q/Q)。


来自CMC的最新消息

Market update

亞太股市收評 2023.5.16

16 May 2023
Market outlook

中字估到金字估，金融股能否重振旗鼓帶領牛市反攻？
Market update

早間總結： 債務談判取得進展，華爾街收漲開啟本周序幕
Market update

亞太股市收評 2023.5.15

相关文章

Market update

亞太股市收評 2023.5.16

16 May 2023
Market update

早間總結： 債務談判取得進展，華爾街收漲開啟本周序幕

隨著美國債務上限談判的進展，美國股全線收漲拉開本周序幕，因投資風險偏好回暖，美國三大基準指數均收高。金融和材料等周期性板塊出現反彈，並且科技股為典型的成長股則因美聯儲的政策樂觀主義而繼續攀升。

16 May 2023
Market update

亞太股市收評 2023.5.15

15 May 2023
Market update

一週展望：美國4月零售銷售；中國4月經濟數據；騰訊、阿里財報。

美國4月零售銷售；中國4月社會零售、規模以上工業增加值；日本4月CPI；阿里、騰訊財報

14 May 2023