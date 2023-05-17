早間總結：美股收跌，家得寶財告不盡人意

週二美股全線收跌，因家得寶(Home Depot)第一季度財告不及預期，投資風險偏好受挫。這家家裝零售商的股價下跌了2%，此前公佈了20多年來最大的營收下滑，並因消費者需求減弱而下調了2023年的指引，拖累了其他零售商的股價，如塔吉特和沃爾瑪，它們將在今天晚些時候公佈其財告。美國債務上限談判仍處於僵持狀態，增加了股票的下行壓力，尤其是那些對增長敏感的行業，包括能源、工業和材料。相比之下，增長型股票在下跌市場中繼續表現出色，尤其在谷歌發布了最新的人工智能發展後Alphabet股價一路領漲科技板塊。自上週在其年度投資者會議上宣布這一消息以來，該公司的股價已經上漲了10%。

在經濟方面，美國4月份的零售銷售比預期的要弱，環比增幅0.4%，而預期為0.8%。該數據再次表明，由於暗淡的經濟形式打壓消費需求下滑。

美國債券收益率連續第三個交易日攀升，並提振美元走高，總體上對商品市場構成壓力。中國弱於預期的經濟數據加劇了金屬和能源的拋售，使銅和石油下跌。

亞洲市場開盤時將漲跌互現，ASX200指數期貨下跌0.50%，恆生指數期貨下跌0.14%，日經225指數上漲0.17%。

金融市場主要行情：

- 標準普爾500指數的11個行業中有9個行業收跌，能源和房地產領跌，分別下跌2.54%和2.61%。在大型科技公司的推動下，科技和通信服務是唯一收漲的行業。

- 亞馬遜加入了生成式人工智能的角逐，計劃將一個類似ChatCPT的機器人整合到其在線商店。這家電子商務巨頭表示，它將插入一個互動對話體驗，幫助用戶回答問題並給出個性化的產品建議。這項新技術類似於阿里巴巴在4月初宣布的通以千問。

- 家得寶的股價在第一季度財報發布後下跌了2%。該零售商報告的每股收益為3.82美元，預期為3.80美元。收入為372.6億美元，預期為382.8億美元。該公司預計，本財年的銷售收入將下降2%至5%，低於此前的持平預測。

- 特斯拉首席執行官埃隆-馬斯克預計，未來12個月內，具有挑戰性的經濟環境將持續存在。他認為，特斯拉在這一時期處於有利地位，特斯拉Model Y將成為今年全球最暢銷的汽車。

- 在4月份令人失望的中國經濟數據之後，中國離岸人民幣兌美元匯率跌至2022年12月以來的最低水平。美元/人民幣升至略低於7，這是該貨幣對的重要心理阻力。美元走強可能受到華爾街風險避險情緒的支撐。

- 由於美元堅挺和美國債券收益率跳升，金價下跌。黃金期貨每盎司下跌近30美元，至1,993，是5月初的最低點。一旦跌破50日移動平均線在1,970的潛在近期支撐，黃金可能繼續回撤。

金融市場主要行情：

- 標準普爾500指數的11個行業中有9個行業收跌，能源和房地產領跌，分別下跌2.54%和2.61%。在大型科技公司的推動下，科技和通信服務是唯一收漲的行業。

- 亞馬遜加入了生成式人工智能的角逐，計劃將一個類似ChatCPT的機器人整合到其在線商店。這家電子商務巨頭表示，它將插入一個互動對話體驗，幫助用戶回答問題並給出個性化的產品建議。這項新技術類似於阿里巴巴在4月初宣布的通以千問。

- 家得寶的股價在第一季度財報發布後下跌了2%。該零售商報告的每股收益為3.82美元，預期為3.80美元。收入為372.6億美元，預期為382.8億美元。該公司預計，本財年的銷售收入將下降2%至5%，低於此前的持平預測。

- 特斯拉首席執行官埃隆-馬斯克預計，未來12個月內，具有挑戰性的經濟環境將持續存在。他認為，特斯拉在這一時期處於有利地位，特斯拉Model Y將成為今年全球最暢銷的汽車。

- 在4月份令人失望的中國經濟數據之後，中國離岸人民幣兌美元匯率跌至2022年12月以來的最低水平。美元/人民幣升至略低於7，這是該貨幣對的重要心理阻力。美元走強可能受到華爾街風險避險情緒的支撐。

- 由於美元堅挺和美國債券收益率跳升，金價下跌。黃金期貨每盎司下跌近30美元，至1,993，是5月初的最低點。一旦跌破50日移動平均線在1,970的潛在近期支撐，黃金可能繼續回撤。

金融市場主要行情：

- 標準普爾500指數的11個行業中有9個行業收跌，能源和房地產領跌，分別下跌2.54%和2.61%。在大型科技公司的推動下，科技和通信服務是唯一收漲的行業。

- 亞馬遜加入了生成式人工智能的角逐，計劃將一個類似ChatCPT的機器人整合到其在線商店。這家電子商務巨頭表示，它將插入一個互動對話體驗，幫助用戶回答問題並給出個性化的產品建議。這項新技術類似於阿里巴巴在4月初宣布的通以千問。

- 家得寶的股價在第一季度財報發布後下跌了2%。該零售商報告的每股收益為3.82美元，預期為3.80美元。收入為372.6億美元，預期為382.8億美元。該公司預計，本財年的銷售收入將下降2%至5%，低於此前的持平預測。

- 特斯拉首席執行官埃隆-馬斯克預計，未來12個月內，具有挑戰性的經濟環境將持續存在。他認為，特斯拉在這一時期處於有利地位，特斯拉Model Y將成為今年全球最暢銷的汽車。

- 在4月份令人失望的中國經濟數據之後，中國離岸人民幣兌美元匯率跌至2022年12月以來的最低水平。美元/人民幣升至略低於7，這是該貨幣對的重要心理阻力。美元走強可能受到華爾街風險避險情緒的支撐。

- 由於美元堅挺和美國債券收益率跳升，金價下跌。黃金期貨每盎司下跌近30美元，至1,993，是5月初的最低點。一旦跌破50日移動平均線在1,970的潛在近期支撐，黃金可能繼續回撤。

ASX和NZX的公告/新聞：

- 無重大新聞。

今天的新聞：

- 日本第一季度GPD。

- 澳大利亞第一季度工資價格指數(Q/Q)。



