金融早報：美股承壓，因債務違約風險引發短債收益率飆升

美國債務談判仍然無果，違約風險引髮美國短債收益率飆升，6 月上旬至中旬到期的美債收益率飆升至 6%。財政部長Janet Yellen倫警告說，如果不能提高債務上限，政府將在6月1日無法支付運轉費用。美股承壓，三大基準指數收盤走低，成長股領跌，恐懼指標，波動率指數 (VIX) 上漲 7.7% 至 18.53，為 5 月 5 日以來的最高水平。

利率上升進一步推高美元，打壓非美貨幣走低，尤其是對風險情緒最敏感的商品貨幣，包括澳元和新西蘭元。大宗商品漲跌互見，黃金持平，銅價走低，油價因供應擔憂而上漲。

由於美國債務違約風險和對中國經濟的擔憂導致風險偏好驟降，亞洲市場週二大部分收低。日本股市連續 7 天上漲，香港股市跌至兩個月低點。在亞太地區的其他地區，預計新西蘭儲備銀行將官方現金利率 (OCR) 再提高 25 個基點，以繼續對抗通貨膨脹。亞洲股市期貨開盤走低，ASX 200 期貨下跌 0.48%，恆生指數期貨下跌 0.78%，日經 225 指數下跌 0.58%。

價格走勢：

標普 500 指數 11 個板塊中有 10 個板塊收低，材料和通信服務領跌，分別下跌 1.54% 和 1.48%。能源是唯一以收漲的板塊，由於油價反彈上漲 1.04%。

Apple 與 Broadcom 達成了數十億美元的交易，在美國開發 5G 射頻組件。蘋果表示，這筆交易是其 2021 年向經濟投資 4300 億美元承諾的一部分。蘋果股價下跌 1.6%，博通股價受此消息推動上漲，但從日內高點 864.54 美元回落，較週一收盤價上漲 1.3%。

阿里巴巴在美國上市的 ADR 股價下跌 3.8%，原因是該公司宣布裁減雲部門 7% 的員工，為該部門的分拆和獨立 IPO 做準備。

Rocket Lab股價下跌 6.7%，此前有消息稱，破產的火箭公司Virgin Orbit將其價值 1610 萬美元的設施租賃和設備出售給了在新西蘭成立的航空航天製造商火箭實驗室。此次採購包括 3D 打印機和專用罐焊機。

由於市場預期石油輸出國組織將可能進一步減產以保持價格穩定，原油價格上漲。另外，根據 API 數據，截至 5 月 19 日當週，美國原油庫存減少了 679.9 萬桶，降幅超過預期。

澳大利亞證券交易所和新西蘭證券交易所的公告/新聞：

運輸技術服務公司 EROAD Limited（NZX/ASX：ERD 報告 23 財年正常化收入為 1.653 億新西蘭元，高於 1.59 億至 1.64 億新西蘭元的預估區間。報告收入增長 52% 至 1.749 億新西蘭元。該公司2023 財年的淨盈利 達170 萬新西蘭元，扭轉2022 財年 的720 萬新西蘭元的淨虧損慘況。

今日议程：

新西兰第一季度零售额。

RBNZ 利率决定。



