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老虎環球基金和其他81家對沖基金為什麼都在做多微軟？

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CMC Markets

CMC Markets

01 Dec 2022, 13:55

微軟的雲業務近期增長頗為艱難，但其首席執行官Satya Nadella專注於幫助客戶優化支出，建立客戶忠誠度。正是Azure的長期潛力，可能刺激了數十位基金經理做多該股。

82只對沖基金持有的前10隻股票中，微軟的數量最多。

Azure的短期增長正在放緩，但其長期前景依然強勁。

微軟佔iShares全球科技ETF投資組合的16.90%。

微軟重新奪回了對沖基金中最受歡迎的多頭頭寸的地位。根據高盛對786只對沖基金的分析，截至9月底，82只對沖基金的前十大持股中有微軟。

在第二季度，795只對沖基金中，有92只將亞馬遜列為前10大持倉股之一，84只將微軟列為前10大持倉股之一。在第一季度，當時持倉微軟和亞馬遜的基金數量分別為101和87。

在美聯儲試圖引導美國經濟走向軟著陸之際，對沖基金的投資組合基本上仍處於持有模式，高盛股票策略師 Ben Snider在CNBC看到的一份報告中寫道。

截至11月30日收盤，微軟股價今年以來下跌了約24%，至254.93美元，但過去一個月上漲了8.5%。


 

微軟 MSFT —— 週線圖
來源：CMC Markets（12月1日）

短期內經濟增長放緩

在2023財年年第一季度財報令人失望之後，微軟股價在過去的幾個月連續走低。

儘管營收的收入超出了預期，但增幅降至11%，為五年來的最低水平。 Azure的銷售額增長了35%，但與2022年第四季度的40%和2022年第一季度的50%相比，這是一個明顯的下降。在財報電話會議上，微軟首席財務官Amy Hood表示，Azure的發展將繼續放緩，並預計本季度將出現小幅下滑。高昂的能源成本也會侵蝕Azure的毛利率。

儘管Azure的增長目前正在放緩，但微軟似乎在為長期發展做打算。首席執行官Satya Nadella在財報電話會議上表示，微軟正專注於優化客戶現有的架構，以建立客戶忠誠度。

Satya Nadella說：「我們面向客戶的組織的首要任務是積極幫助他們優化。從長遠來看，這將有助於提高股東的回報。」

Azure有吸引力的增長故事

短期內增長可能會放緩，但Azure在雲計算市場的份額已經從2020年初的17%上升到今年年初的21%，而亞馬遜的份額則保持持平。
高盛對Azure的故事深信不疑。該行重申了對該股的「買入」評級和330美元的目標股價。

以Kash Rangan為首的分析師在一份報告中寫道：「我們仍然是該股的買家，因為我們看到，即使在增長放緩的環境下，該公司也有能力繼續贏得交易，並在現有客戶群中擴大錢包份額。」可以說，正是Azure的增長吸引了對沖基金對其股票進行多頭頭寸。最新的13F文件顯示，截至9月30日，微軟是老虎環球的第二大股東，價值13.9億美元，佔總持股的13%。該股是Citadel的第十大持股，價值57億美元，佔其總資產的1.3%。
這麼多對沖基金做多微軟的事實，也可以被解讀為機構相信，一旦市場見底，該股將會反彈。

 


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