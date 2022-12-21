Michael Gayed 談風險偏好/風險規避投資的回歸

風險偏好/風險規避 (RORO) 描述了投資者如何在風險較高的投資（例如可以提供更高回報（風險偏好）的股票）和風險較低的投資（例如歷史上收益率較低的債券）之間切換（避險）。

駐紐約市的投資組合經理 Michael Gayed 與 Opto Session 的聯合主持人 Haydn Brain 在 Twitter Space 上進行了現場對話。 Gayed 為 ETF 管理品牌 Toroso Investments 的所有者 Tidal [TIDAL] 管理著三隻基金，這三隻基金均於 2020 年成立並以國債為基準。

市場反映人性

「我認為市場是人性的反映」，Gayed說：「如果市場失真，那真正失真的是人性。」

根據投資經理的說法，造成這種動態的原因是投資者越來越無法理解長期目光所帶來的巨大好處。在一個社交媒體無處不在、注意力持續時間越來越短的世界裡，Gayed認為市場受到影響是因為人們傾向於更多地根據市場噪音而不是信號進行交易。

Gayed說：「我認為很多人已經失去了投資應該是什麼的概念。」

回到風險偏好/風險規避 (RORO) ？

Gayed 認為我們已經回到了風險偏好/風險規避的時刻。

這件事的導火索出現在 11 月 16 日，即加密貨幣交易所 FTX 申請破產五天后，標誌著市場低迷。

「就我們所知，我們在加密貨幣領域看到的情況可能存在滯後，我認為 11 月 16 日發生了一些重大事件，例如流動性崩潰，股票去槓桿化等。」

「現在，我並不是說它會像 2008 年那樣，但在一個高度槓桿化的系統中，一隻蝴蝶扇動它的翅膀是可以製造一場颶風的。」

Gayed強調說，他在 11 月 16 日看到的情況類似於「恐慌交易，逃往安全交易」，他認為這表明國債虧損與股票虧損之間的相關性可能發生變化。

有投資者表示，「我希望它能持續下去。我們都是事後孔明，但如果有某種後續事件發生，這可能會隨著風險資產的延遲而迫在眉睫，而我們可能都會指其實已經反映在國債上。」

基於規則的投資方法

「我相信，只要你能指出因果關係，系統化交易及基於規則的交易可能比純粹的自由交易要好得多。這並不是說沒有優秀的純自由交易員，但至少當它是基於規則和系統的時候，它是可重複使用的。」

Gayed 為 Tidal 運營的三隻基金是 ATAC US Rotation ETF [RORO]、ATAC Credit Rotation ETF [JOJO] 和 ATACX Rotation Fund [ATACX]，它們自 2020 年以來一直活躍，並以國債作為基礎而設計的避險資產，是從股市波動中獲益時間最長的避險資產。

根據 Gayed 的市場洞察渠道 The Lead-Lag Report，他的方法基於「經過時間考驗的策略，源於他的市場異常研究」，同時「專門設計用於尋求更高的回報，同時將長期風險降至最低」。

Gayed追踪他認為是幫助他確定市場狀況的重要信號。他特別關注與國債相關的公用事業行為，以及與黃金相關的木材價格，根據Gayed的說法，這兩種看似無關的商品是重要的波動指標。他有五篇獲獎研究論文，記錄了如何使用這些信號來管理投資組合。

財政部的異常與美聯儲加息的聯繫

Gayed認為。「從歷史上看，美聯儲加息是破壞國債的說法是不正確的。」

11 月 27 日，這位投資者發布了一條 Twitter 帖子，其中的數據和圖表顯示，在過去重要的高波動時期的大幅回調中，美國國債往往充當反向資產，然而，2022 年的情況並非如此。

「應對股市高波動的最佳方式是國債，但今年除外。我的方法純粹是基於規則的……這是歷史上唯一在大規模縮減中國債損失超過股票的一年。」

Gayed在接受 Opto Sessions 採訪時表示，他承認 2022 年對他來說是「地獄」。投資者認為國債價格的下跌始於 2020 年 7 月底或 8 月初——換句話說，明顯早於美聯儲開始加息的那一刻。

Gayed說，「你必須回顧歷史，事實是，這不僅僅是說短期收益率曲線上漲那麼簡單，長期也會上漲。」

隨著 Gayed 的研究知名度的提高，他的 Twitter 受眾也在增加，目前已有超過 727,000 名關注者。然而，鑑於他的基金近期表現不佳，一些用戶已經到平台上對他的投資方式表示批評。Gayed認為，這種批評部分源於人們的近因偏見，這是一種偏愛近期事件而不是歷史事件的認知偏見。

「這很有趣，因為似乎人們忘記了我的共同基金在 2020 年上漲了 72%，」Gayed 在評論 2022 年經歷的「異常」時說道，ATACX 輪換基金今年迄今下跌了 22.5%，上漲了 3.75%過去一個月的百分比。

Gayed強調，他的投資基金背後的理念是「有目的的、以量化為導向」，作為他們的投資組合經理，應該「超越他」。 「近因偏見讓 FinTwit 上的每個人都認為國債永遠不會再次成為避風港，我們不知道股市下跌是否已經結束，這意味著歷史上的避險舉動可能會回歸，」Gayed 說。

毅力是關鍵

根據 Gayed 的說法，如果要用一個詞來形容偉大投資者的不同之處，那就是毅力。

「每個偉大的投資者都經歷過嚴重混亂、嚴重縮水的時期……從來沒有人說他是一個糟糕的投資者，因為他損失了 50%。真正將好與偉大區分開來的是那些有縮減但繼續前進的人，」他解釋道。

Gayed 投資策略的基礎來自他已故父親 Michael E.S. 於 1990 年寫的一本名為《Intermarket Analysis and Investing》的書。 Gayed 與投資傳奇人物 Bob Farrell 共事，Bob Farrell 是一位以預測股市方向變化而聞名的華爾街頂級策略師。



