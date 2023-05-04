5月你需要關注的一些市場投資機遇

美聯儲暗示加息接近尾聲，美股後市如何運行？

美聯儲5月如市場預期加息25個基點，符合市場預期。此次會議的聲明相較於3月對暫停加息做出了更加明確的暗示，即刪除了前幾次會議中“一些額外的緊縮措施可能是合適的“的措辭。而對於下一次會議是否會結束加息，鮑威爾強調將取決於後續的數據，但由於當前的通脹水平仍在高位，可能不會過快的降息。

由於美國科技龍頭最新發布的財報業績普遍好於預期，美國三大股指在 4 月份成功收漲。道瓊斯指數上漲 2.48%，標普500 指數上漲 1.46%，納斯達克指數僅上漲 0.04%。然而，經濟數據顯示疲軟，第一季度GDP 增長放緩，消費者支出下降。而銀行業的危機似乎並沒有結束，例如第一共和銀行和西太平洋合眾銀行的危機令銀行業風險重燃。因此，美股在5月的趨勢可能難以持續走強，降息週期通常在經濟出現衰退的時候開始，這意味著資產通常會在那個時候遭到拋售。

澳洲ASX 200指數4月上漲，澳聯儲5月重新加息25個基點，市場何去何從？

ASX 200 指數在 4 月份上漲 1.83%，結束了連續兩個月的下跌，所有 11 個板塊在4月收高，尤其是信息技術股，上漲 7.48%。銀行業的強勁反彈也推動了更為廣泛的反彈，主要受到了美國大型銀行超過預期的業績緩解了對全球銀行業系統的擔憂。然而ASX 200指數在5月開局不利，一方面原因在於澳聯儲重新加息25個基點，雖然澳洲一季度的通脹出現了見頂的跡象，但仍居高位，服務業通脹仍然強勁。並且，中國經濟復甦似乎不溫不火，4月的製造業數據在第一季度連續三月回暖後，重新陷入收縮區間。鐵礦石需求前景依然黯淡，使礦業股失去了上行動力。鑑於政策再次趨緊、中國經濟復甦疲軟以及美銀行業風險重燃，5月大盤可能表現疲軟，7400或成為重要的阻力。

黃金5月創歷史新高，漲勢能否持續？

5月4日，由於西太平洋合眾銀行欲出售資產的消息點燃了市場對銀行業的擔憂，現貨黃金早盤跳空高開突破2080美元/盎司，創歷史新高。從現在的局面來看，對經濟衰退的擔憂，地緣政治衝突以及美元的走弱都可能支撐金價進一步走高。但考慮到短期漲幅過大，後續投資者需關注銀行業的風險是否會進一步發酵，以及經濟數據是否進一步放緩。若情緒出現回暖可能導致金價受到一定的技術性的修正，1970為重要的支撐，在不跌破該水平的情況下黃金或保持較強的趨勢。

上證指數4月收高，但香港股市卻落後於全球同行，5月又會如何演變？

上證指數4月繼續呈現走高的態勢，收漲1.54%，其中中字頭保險、基建、船舶作為領漲板塊拉升指數，而3月漲勢較強的AI和芯片呈現持續休整的行情。而恆生指數 4 月份下跌 2.48%，表現弱於全球其他股指，主要受中美地緣政治緊張局勢加劇導致在美國上市的中國 ADR 股票，包括阿里巴巴、京東和百度，4月均下跌 15% 至 20%。儘管中國第一季度 GDP 增長好於預期，但其 4 月份製造業 PMI 出現了四個月來首次收縮，房地產市場開始轉淡，全國多地新房、二手房價格均出現環比下降，表明該國經濟復甦進程緩慢。疲軟的數據可能限制大陸股市的持續走高，而本月中國互聯網第一季度的財報將受到密切關注，如果業績出現超預期的表現可能為近期走弱的科技股帶來一定的修復。

原油價格暴跌續創2021年11月以來新低，會有反彈的機會嗎？

5月4日，WTI原油受銀行業風險加劇在開盤迅速下跌至約63美元，續創2021年11月以來低點。雖然歐佩克的減產在3月下旬支撐了油價反彈，但全球經濟放緩造成的需求擔憂難以使油價繼續走高。但從當前的價格水平來看，一些積極跡象可能會導致第二季度出現反彈。隨著北半球進入夏季，石油需求有望回升。歐佩克預測，第二和第三季度全球需求將增加 1.016 億桶/日，中國可能佔 40% 左右，因為煉油廠通常同時進入年度維護高峰期，這會減少燃料供應。並且，歐佩克可能會採取進一步的減產以穩固油價。



