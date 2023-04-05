美聯儲放緩加息步伐，科技股將引領美股上行。本月將聚焦關注通脹數據和美國財報季



儘管銀行業動盪不安，但美聯儲的轉鴿傾向與對銀行體系救助計劃改善了資金流動性。美股在三月收高，特別是科技股有亮眼表現。美聯儲放緩升息步伐，繼續推漲成長股的逢低買入風潮，納斯達克再次跑贏道瓊斯指數和標普500指數，本月上漲4.6%。自去年10月份低點以來漲幅達23%，進入了技術牛市。但3月的美國消費者價格指數（CPI）是否會繼續提供通脹降溫的支持將爲4月份的焦點。此外，美國將迎來一季度財告季，也將爲撼動美股的重磅。



美國銀行危機拖累澳洲股市下行，澳聯儲停止升息，澳股或有望搭上政策的順風車



受海外銀行危機的拖累，能源和銀行板塊權重佔比較大的澳交所連續第二個月下跌，3月跌幅達1.5%，落後美股與歐股表現。受對金融危機的擔憂情緒影響，金融板塊和礦業股一度被大幅拋售。但隨着通脹出現降溫跡象，澳聯儲在此連續升息後在4月份停止了升息步伐，或繼續助力澳洲股市反彈。華爾街銀行業和能源業股票反彈也同時提供澳股反彈動能。本月的澳洲第一季度通脹數據將爲市場焦點，若通脹繼續降溫，澳聯儲或有望繼續保持利率不變。



新西蘭央行減緩升息步伐，紐幣承壓下滑，4月份通脹數據成爲焦點



新西蘭股市規模和流動性有限，受全球市場影響較小。雖然NZX 50指數在3月小幅上漲，但新西蘭元兌美元和澳元匯率收盤走高，而兌歐元和日元等避險貨幣匯率大幅下跌。因新西蘭元作爲商品貨幣對經濟增長最爲敏感，新西蘭央行對美歐的銀行危機表示擔憂，或改變其一向的鷹派立場，以穩定國內銀行系統信心與經濟的運行。4月，新西蘭一季度CPI指數和新西蘭儲備銀行政策會議將爲焦點。



中國放鬆科技公司監管，或將再次推漲中國股市



3月，由於銀行危機、美中緊張局勢加劇等系列全球事件，中國股市出現動盪。歷經起伏後，恆生指數3月上漲1.4%。然而，中國取消新冠清零政策對全球經濟至關重要。香港恆生指數於2022年10月下旬便開始築底反彈。最近阿里巴巴的拆分引發了中國科技股的新一輪買漲熱潮，中國政府同時對中國科技龍頭企業的放鬆管控，潛在成爲中國股市４月牛市的政策面利好。但中國的經濟數據仍然爲投資者需要關注的重點，包括３月份製造業與服務業的採購經理人指數等。



黃金市場3月表現強勁，再次突破２０００大關



受銀行動盪引發的避險情緒影響，3月份黃金期貨上漲約8%。美元拋售也將提振黃金市場。隨着銀行危機逐漸平息，債券收益率出現再次攀升的跡象，黃金或在4月份面臨回撤風險。但由於避險需求，以及美聯儲的轉鴿態度與美元承壓的趨勢或繼續支持黃金的長期上行走勢。



歐派克意外宣佈增加減產，石油或繼續反彈



由於人們對經濟衰退的擔憂，原油在3月跌至15個月的最低點，但在銀行採取系列緩解措施後迅速反彈。對俄羅斯制裁引發的供應擔憂，以及中國放開後的需求提振將爲石油市場帶來樂觀前景。以沙特爲首的石油輸出國組織意外宣佈將增加１１０萬桶／日的石油減產量，引發石油暴漲再次突破８０美元／桶的關口。在美元走軟與供給面再次成爲焦點後，原油或在４月繼續反彈趨勢。



