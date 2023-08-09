亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.8.9

澳洲股市
今日澳洲指數小幅反彈，S&P/ASX 200指數漲0.37%，報7338點； ASX All Ordinaries指數漲0.32%，報7543.4點；ASX Small Ordinaries指數小幅下跌0.056%，報2835.4點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：殯葬公司 InvoCare Ltd（+5.94%），煤生產商Coronado Global Resources Inc（+4.81%）以及醫療保健公司 Nanosonics Ltd（3.86%）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：鋰勘探公司Lake Resources N.L.（-5.71%）；醫療設備公司 ResMed Inc（-4.63%）以及珠寶零售商 Lovisa Holdings Ltd（-4.34%）。
S&P/ASX 200中的11個板塊有8個板塊上漲，金融板塊漲幅最大，上漲1.21%。
S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別Mirvac Group (18.75M)， Paladin Energy Ltd (17.46M)，Pilbara Minerals Ltd (16.82M)，The Star Entertainment Group (14.20M)，Beach Energy Ltd ( 12.16M)。
香港股市
香港股市低開高走。恆生指數漲0.32%，報19246.03點；國企指數漲0.39%，報6613.23點；恆生科技指數跌0.01%，報4373.71點。南向資金今日淨賣出68.81億元，近5日累計淨買入25.7億元。
盤面上，製藥、生物科技、恆大系走強，半導體走弱。
製藥方面，亞盛醫藥漲16.24%，信達生物漲12.2%，藥明康德漲5.84%，華康生物醫學漲6.67%
生物科技方面，康希諾生物漲15.53%，來凱醫藥漲9.09%，榮昌生物漲4.14%
恆大系方面，恆大汽車漲14.89%，恆大物業漲2.41%。
半導體方面，宏光半導體跌6.42%，華虹半導體跌2.13%，協鑫科技跌1.91%。
商品外匯