X

选择您要开设的帐户

亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.8.9

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

09 Aug 2023, 16:30

澳洲股市


今日澳洲指數小幅反彈，S&P/ASX 200指數漲0.37%，報7338點； ASX All Ordinaries指數漲0.32%，報7543.4點；ASX Small Ordinaries指數小幅下跌0.056%，報2835.4點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：殯葬公司 InvoCare Ltd（+5.94%），煤生產商Coronado Global Resources Inc（+4.81%）以及醫療保健公司 Nanosonics Ltd（3.86%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：鋰勘探公司Lake Resources N.L.（-5.71%）；醫療設備公司 ResMed Inc（-4.63%）以及珠寶零售商 Lovisa Holdings Ltd（-4.34%）。


S&P/ASX 200中的11個板塊有8個板塊上漲，金融板塊漲幅最大，上漲1.21%。

來源：ASX


S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別Mirvac Group (18.75M)， Paladin Energy Ltd (17.46M)，Pilbara Minerals Ltd (16.82M)，The Star Entertainment Group (14.20M)，Beach Energy Ltd ( 12.16M)。

 

香港股市

 

香港股市低開高走。恆生指數漲0.32%，報19246.03點；國企指數漲0.39%，報6613.23點；恆生科技指數跌0.01%，報4373.71點。南向資金今日淨賣出68.81億元，近5日累計淨買入25.7億元。


盤面上，製藥、生物科技、恆大系走強，半導體走弱。


製藥方面，亞盛醫藥漲16.24%，信達生物漲12.2%，藥明康德漲5.84%，華康生物醫學漲6.67%


生物科技方面，康希諾生物漲15.53%，來凱醫藥漲9.09%，榮昌生物漲4.14%


恆大系方面，恆大汽車漲14.89%，恆大物業漲2.41%。


半導體方面，宏光半導體跌6.42%，華虹半導體跌2.13%，協鑫科技跌1.91%。

 

商品外匯

來源：CMC Markets

 

CMC Markets客戶持倉統計


 來源：CMC Markets NG平台


来自CMC的最新消息

Market outlook

澳元節節敗退，何時可進行抄底？

在8月1日澳洲聯儲將現金利率維持在4.1% 不變，使市場預期澳聯儲將加息25個基點至4.35%的預期落空後，澳元兌美元從0.67附近的位置迅速下跌，截至8月8日，澳元兌美元運行於0.654附近。

08 Aug 2023
Market update

一週展望：美國7月CPI，中國7月CPI、金融和貿易數據。
Market update

7月美國CPI前瞻，通脹反彈風險是否對股市形成進一步下行壓力？
Market update

亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.8.8

相关文章

Market update

一週展望：美國7月CPI，中國7月CPI、金融和貿易數據。

美國核心CPI或繼續放緩；中國進出口或維持疲軟，CPI可能跌至負值。

07 Aug 2023
Market update

7月美國CPI前瞻，通脹反彈風險是否對股市形成進一步下行壓力？

市場預期明日將公佈的美國7月總體CPI同比增長3.3%，前值為3%。核心CPI預期同比增長4.7%，前值為4.8%。總體與核心CPI的月度增長預期均在0.2%。美國6月總體CPI的大幅回落主要源於去年的高基數，2022年6月WTI原油曾一度上漲至120美元以上，促使美國總體通脹觸及40多年來的高位。而在去年6月之後，WTI油價持續下跌，僅在7月就一度跌至最低90美元附近，最低跌至12月的70美元附近。這意味著下半年高基數效應將減退，下半年的整體通脹預計將反彈。

09 Aug 2023
Market update

亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.8.8

今日澳洲指數高開低走，S&P/ASX 200指數漲0.03%，報7311.1點； ASX All Ordinaries指數平收，報7519.7點；ASX Small Ordinaries指數跌0.55%，報2837點。香港股市低開低走。恆生指數跌1.81%，報19184.17點；國企指數跌2.18%，報6587.75點；恆生科技指數跌2.78%，報4374.2點。南向資金今日淨買入73.3億元，近5日累計淨買入98.54億元。

08 Aug 2023
Market update

亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.8.7

今日澳洲指數表現弱勢，S&P/ASX 200指數跌0.22%，報7309.2點； ASX All Ordinaries指數跌0.21%，報7519.9點；ASX Small Ordinaries指數漲0.074%，報2852.6點。香港股市低開，隨後拉升並接近平收。恆生指數跌0.01%，報19537.92點；國企指數漲0.03%，報6734.31點；恆生科技指數漲0.05%，報4499.43點。南向資金今日淨買入44.36億元，近5日累計淨買入120.04億元。

07 Aug 2023