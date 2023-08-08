亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.8.8

Market outlook

澳元節節敗退，何時可進行抄底？

在8月1日澳洲聯儲將現金利率維持在4.1% 不變，使市場預期澳聯儲將加息25個基點至4.35%的預期落空後，澳元兌美元從0.67附近的位置迅速下跌，截至8月8日，澳元兌美元運行於0.654附近。