亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.8.8

澳洲股市
今日澳洲指數高開低走，S&P/ASX 200指數漲0.03%，報7311.1點； ASX All Ordinaries指數平收，報7519.7點；ASX Small Ordinaries指數跌0.55%，報2837點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：水泥生產公司 James Hardie Industries PLC（+14.38%），家電供應商Reece Ltd（+3.93%）以及家庭服務平台Life360 Inc（3.31%）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：鋰礦開發公司Sayona Mining Ltd（-13.33%）；煤生產商Coronado Global Resources Inc（-11.55%）以及房地產信託基金Charter Hall Long Wale Reit（ -5.71%）。
S&P/ASX 200中的11個板塊有6個板塊上漲，醫療保健板塊表現最好，上漲0.59%。
S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別Pilbara Minerals Ltd (30.95M)， Telstra (15.03M)，Paladin Energy Ltd (13.71M)，Coronado Global Resources Inc (12.13M)，South32 Ltd (9.84M )。
香港股市
香港股市低開低走。恆生指數跌1.81%，報19184.17點；國企指數跌2.18%，報6587.75點；恆生科技指數跌2.78%，報4374.2點。南向資金今日淨買入73.3億元，近5日累計淨買入98.54億元。
盤面上，內地房地產、新能源汽車、中概互聯網領跌。
內地房地產方面，碧桂園跌14.39%，富力地產跌10.27%，融創中國跌8.46%，龍湖集團跌4.87%，万科跌4.61%。
新能源汽車方面，恆大汽車跌15.06%，蔚來汽車跌5.11%，小鵬汽車跌3.95%，比亞迪股份跌3.92%，理想汽車跌3.69%。
中概互聯網方面，騰訊跌1.88%，阿里跌2.67%，京東跌4.38%，百度跌3.89%，嗶哩嗶哩跌4.64%。
商品外匯