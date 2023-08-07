亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.8.7

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7月非農數據前瞻，勞動力市場或保持韌性

市場預期7 月份非農就業人數增加 20萬人，前值為20.9萬人。私營部門就業預期增長18萬人，前值為14.9萬人。失業率預期為3.6%與前值持平。平均時薪收入預計環比增長0.3%，前值為0.4%