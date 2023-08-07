亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.8.7

澳洲股市
今日澳洲指數表現弱勢，S&P/ASX 200指數跌0.22%，報7309.2點； ASX All Ordinaries指數跌0.21%，報7519.9點；ASX Small Ordinaries指數漲0.074%，報2852.6點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：汽車零部件公司G.U.D Holdings Ltd（+3.91%），鋰鉭生產商Pilbara Minerals Ltd（+3.81%）以及鋰礦開發公司Sayona Mining Ltd（3.45 %）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：鋰資源勘探公司Lake Resources N.L.（-18.61%）；金融科技公司Block Inc（-10.14%）以及鋰生產公司Core Lithium Ltd（-5.47%） 。
S&P/ASX 200中的11個板塊有6個板塊下跌，醫療保健板塊領跌大盤，下跌1.08%。房地產板塊漲幅居前，上漲0.54%。
S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別Pilbara Minerals Ltd (25.97M)，ResMed Inc (9.66M)， Telstra (8.88M)，South32 Ltd (8.74M)， Nickel Industries Ltd (7.87M)。
香港股市
香港股市低開，隨後拉升並接近平收。恆生指數跌0.01%，報19537.92點；國企指數漲0.03%，報6734.31點；恆生科技指數漲0.05%，報4499.43點。南向資金今日淨買入44.36億元，近5日累計淨買入120.04億元。
盤面上，內地房地產、內險跌幅居前。航空板塊走高
內地房地產方面，寶龍地產跌8.65%，龍光集團跌8.14%，碧桂園跌7.69%，新城發展跌6.4%。
內險股方面，中國太平跌4.66%，新華保險跌4.63%，復星國際跌3.3%，中國太保跌2.4%，中國人壽跌2.17%。
航空板塊優於大盤，東方航空漲2.72%，國航漲0.96%，南方航空漲0.86%，國泰航空漲0.58%。
商品外匯