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亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.8.7

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

07 Aug 2023, 16:25

澳洲股市


今日澳洲指數表現弱勢，S&P/ASX 200指數跌0.22%，報7309.2點； ASX All Ordinaries指數跌0.21%，報7519.9點；ASX Small Ordinaries指數漲0.074%，報2852.6點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：汽車零部件公司G.U.D Holdings Ltd（+3.91%），鋰鉭生產商Pilbara Minerals Ltd（+3.81%）以及鋰礦開發公司Sayona Mining Ltd（3.45 %）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：鋰資源勘探公司Lake Resources N.L.（-18.61%）；金融科技公司Block Inc（-10.14%）以及鋰生產公司Core Lithium Ltd（-5.47%） 。


S&P/ASX 200中的11個板塊有6個板塊下跌，醫療保健板塊領跌大盤，下跌1.08%。房地產板塊漲幅居前，上漲0.54%。

來源：ASX


S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別Pilbara Minerals Ltd (25.97M)，ResMed Inc (9.66M)， Telstra (8.88M)，South32 Ltd (8.74M)，  Nickel Industries Ltd (7.87M)。

 

香港股市


香港股市低開，隨後拉升並接近平收。恆生指數跌0.01%，報19537.92點；國企指數漲0.03%，報6734.31點；恆生科技指數漲0.05%，報4499.43點。南向資金今日淨買入44.36億元，近5日累計淨買入120.04億元。


盤面上，內地房地產、內險跌幅居前。航空板塊走高


內地房地產方面，寶龍地產跌8.65%，龍光集團跌8.14%，碧桂園跌7.69%，新城發展跌6.4%。


內險股方面，中國太平跌4.66%，新華保險跌4.63%，復星國際跌3.3%，中國太保跌2.4%，中國人壽跌2.17%。


航空板塊優於大盤，東方航空漲2.72%，國航漲0.96%，南方航空漲0.86%，國泰航空漲0.58%。

 

商品外匯

來源：CMC Markets

 

CMC Markets客戶持倉統計

來源：CMC Markets NG平台


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今日澳洲指數下跌，S&P/ASX 200指數跌0.58%，報7311.7點； ASX All Ordinaries指數跌·0.61%，報7522.3點；ASX Small Ordinaries指數跌0.71%，報2849.6點。香港股市全天震盪。恆生指數跌0.49%，報19420.87點；國企指數跌0.26%，報6652.16點；恆生科技指數漲0.4%，報4406.44點。南向資金今日淨買入34.21億元，近5日累計淨買入146.52億元。

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