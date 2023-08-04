亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.8.4

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“芯片熱”退潮？超威半導體、英偉達大跌，近兩日需關注能否守住關鍵支撐。

週三，超威半導體（AMD）股價下跌7%，一方面原因受惠譽下調評級的影響，另一方面在於其發布的第三季度營收指引約為57億美元，低於Refinitiv調查的分析師預期的平均營收58.2億美元。並且，消費電子市場的疲軟造成了第二季度營收同比下降18.18%，為連續兩個季度下降。淨利潤同比下降92.67%。