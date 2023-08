亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.8.4

澳洲股市



今日澳洲指數小幅上漲,S&P/ASX 200指數漲0.19%,報7325.3點; ASX All Ordinaries指數漲0.18%,報7535.9點;ASX Small Ordinaries指數漲0.032%,報2850.5點。



S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為:石油和天然氣勘探公司Karoon Energy Ltd(+4.19%),披薩連鎖店Domino's Pizza Enterprises Ltd(+3.97%)以及建築公司NRW Holdings Ltd(3.8%) 。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為:醫療設備公司 Resmed Inc(-9.31%);金融科技公司 Block Inc(-5.83%)以及石墨生產商 Syrah Resources Ltd(-4.20%)。



S&P/ASX 200中的11個板塊有10個板塊下跌,信息技術板塊領跌大盤,下跌1.63%。

來源:ASX



S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別Pilbara Minerals Ltd (31.41M),Sayona Mining Ltd (22.14M),South32 Ltd (18.55M), Telstra (14.83M), Insurance Australia Group Ltd (1.84% )。

香港股市

香港股市高開低走。恆生指數漲0.61%,報19539.46點;國企指數漲1.21%,報6732.58點;恆生科技指數漲2.06%,報4497.31點。南向資金今日淨賣出57.31億元,近5日累計淨買入16.07億元。



盤面上,內地房地產、中資券商、內銀、新能源汽車衝高回落。



內地房地產方面,美的置業漲5.23%,融創中國漲3.76%,龍湖集團漲2%。



內銀股方面,郵儲銀行漲2.29%,甘肅銀行漲1.27%,招商銀行漲1.08%,鄭州銀行漲1%。



新能源汽車方面,蔚來汽車漲5.87%,理想汽車漲2.63%,小鵬汽車漲2.11%。



中資券商股方面,國聯證券下跌9.01%,早間開盤一度衝高漲超13%,中信證券漲3.02%,華泰證券漲2.32%,廣發證券漲1.96%。

商品外匯

來源:CMC Markets

CMC Markets客戶持倉統計



來源:CMC Markets NG平台