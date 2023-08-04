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亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.8.4

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

04 Aug 2023, 16:35

澳洲股市


今日澳洲指數小幅上漲，S&P/ASX 200指數漲0.19%，報7325.3點； ASX All Ordinaries指數漲0.18%，報7535.9點；ASX Small Ordinaries指數漲0.032%，報2850.5點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：石油和天然氣勘探公司Karoon Energy Ltd（+4.19%），披薩連鎖店Domino's Pizza Enterprises Ltd（+3.97%）以及建築公司NRW Holdings Ltd（3.8%） 。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：醫療設備公司 Resmed Inc（-9.31%）；金融科技公司 Block Inc（-5.83%）以及石墨生產商 Syrah Resources Ltd（-4.20%）。


S&P/ASX 200中的11個板塊有10個板塊下跌，信息技術板塊領跌大盤，下跌1.63%。

來源：ASX


S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別Pilbara Minerals Ltd (31.41M)，Sayona Mining Ltd (22.14M)，South32 Ltd (18.55M)， Telstra (14.83M)， Insurance Australia Group Ltd (1.84% )。

 

香港股市

 

香港股市高開低走。恆生指數漲0.61%，報19539.46點；國企指數漲1.21%，報6732.58點；恆生科技指數漲2.06%，報4497.31點。南向資金今日淨賣出57.31億元，近5日累計淨買入16.07億元。


盤面上，內地房地產、中資券商、內銀、新能源汽車衝高回落。


內地房地產方面，美的置業漲5.23%，融創中國漲3.76%，龍湖集團漲2%。


內銀股方面，郵儲銀行漲2.29%，甘肅銀行漲1.27%，招商銀行漲1.08%，鄭州銀行漲1%。


新能源汽車方面，蔚來汽車漲5.87%，理想汽車漲2.63%，小鵬汽車漲2.11%。


中資券商股方面，國聯證券下跌9.01%，早間開盤一度衝高漲超13%，中信證券漲3.02%，華泰證券漲2.32%，廣發證券漲1.96%。

 

商品外匯

來源：CMC Markets

 

CMC Markets客戶持倉統計


來源：CMC Markets NG平台


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