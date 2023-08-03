亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.8.3

澳洲股市
今日澳洲指數下跌，S&P/ASX 200指數跌0.58%，報7311.7點； ASX All Ordinaries指數跌·0.61%，報7522.3點；ASX Small Ordinaries指數跌0.71%，報2849.6點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：金融公司 Virgin Money UK PLC（+3.27%），休閒娛樂集團 EVT Ltd（+3.25%）以及金礦股 Bellevue Gold Ltd（3.07%）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：地產集團Abacus Property Group（-4.17%）；娛樂集團The Star Entertainment Group Ltd（-3.85%）以及基礎設施公司Downer Edi Ltd（-3.84%） 。
S&P/ASX 200中的11個板塊有10個板塊下跌，信息技術板塊領跌大盤，下跌1.63%。
S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別Sayona Mining Ltd (37.47M)，Pilbara Minerals Ltd (26.69M)， Telstra (19.26M)， South32 Ltd (16.33M)，AMP Ltd (12.04M)。
香港股市
香港股市全天震盪。恆生指數跌0.49%，報19420.87點；國企指數跌0.26%，報6652.16點；恆生科技指數漲0.4%，報4406.44點。南向資金今日淨買入34.21億元，近5日累計淨買入146.52億元。
盤面上，中資券商股走高，新能源汽車反彈。
中資券商股中，國聯證券漲16.84%，中金公司漲3.61%，國泰君安國際漲3.08%，華泰證券漲2.19%，光大證券漲2.18%
新能源汽車板塊反彈，蔚來汽車漲7.72%，小鵬汽車漲3.97%，理想汽車漲3.92%。
商品外匯
來源：CMC Markets