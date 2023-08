亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.8.2

澳洲股市



今日澳洲指數下跌,S&P/ASX 200指數跌1.29%,報7354.6點; ASX All Ordinaries指數跌·1.24%,報7568.4點;ASX Small Ordinaries指數跌1.36%,報2869.9點。



S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為:IT公司Pro Medicus Ltd(+2.98%),電器供應商Breville Group Ltd(+1.58%)以及供水系統設計公司Reliance Worldwide Corporation Ltd(+1.44% )。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為:物業基金管理公司Centuria Capital Group(-5.34%);黃金開採公司Capricorn Metals Ltd(-5.18%)以及能源公司AGL Energy Ltd(-4.8%) 。



S&P/ASX 200中的11個板塊全部下跌,公用事業、房地產板塊跌幅居前,分別下跌2.19%和1.96%



來源:ASX



S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別The Lottery Corporation Ltd (22.72M),Telstra (22.27M), South32 Ltd (17.07M),Pilbara Minerals Ltd (15.6M),Paladin Energy Ltd (11.58M ),

香港股市

香港股市大幅走低。恆生指數跌2.47%,報19517.38點;國企指數跌2.7%,報6669.37點;恆生科技指數跌3.29%,報4388.77點。南向資金今日淨買入4.02億元,近5日累計淨買入75.5億元。



盤面上,生物科技、製藥、新能源汽車走低。



生物科技板塊中,榮昌生物跌13.58%,基石藥業-B跌6%,3D Medicines跌5.54%,康希諾生物跌5.46%,中國生物製藥跌5.08%。



製藥板塊中,藥明康德跌4.36%,百濟神州跌4.29%,石藥集團跌4.92%,瀚森製藥跌6.82%,復星醫藥跌2.18%,信達生物跌6.21%。

新能源汽車走弱,小鵬汽車跌14.63%,蔚來汽車跌8.2%,比亞迪股份跌2.11%,華晨中國跌1.97%。

商品外匯

來源:CMC Markets

CMC Markets客戶持倉統計







來源:CMC Markets NG平台