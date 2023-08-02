亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.8.2

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惠譽下調美國信用評級至AA，美元、期指低開，謹防股匯雙殺。

惠譽信用評級機構將美國評級從 AAA 下調至 AA+，它表示，減稅和新的支出舉措加上多重經濟衝擊導致預算赤字膨脹，而與福利成本上升相關的中期挑戰在很大程度上仍未得到解決。