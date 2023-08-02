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亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.8.2

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

02 Aug 2023, 17:05

澳洲股市


今日澳洲指數下跌，S&P/ASX 200指數跌1.29%，報7354.6點； ASX All Ordinaries指數跌·1.24%，報7568.4點；ASX Small Ordinaries指數跌1.36%，報2869.9點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：IT公司Pro Medicus Ltd（+2.98%），電器供應商Breville Group Ltd（+1.58%）以及供水系統設計公司Reliance Worldwide Corporation Ltd（+1.44% ）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：物業基金管理公司Centuria Capital Group（-5.34%）；黃金開採公司Capricorn Metals Ltd（-5.18%）以及能源公司AGL Energy Ltd（-4.8%） 。


S&P/ASX 200中的11個板塊全部下跌，公用事業、房地產板塊跌幅居前，分別下跌2.19%和1.96%


來源：ASX


S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別The Lottery Corporation Ltd (22.72M)，Telstra (22.27M)， South32 Ltd (17.07M)，Pilbara Minerals Ltd (15.6M)，Paladin Energy Ltd (11.58M )，

 

香港股市

 

香港股市大幅走低。恆生指數跌2.47%，報19517.38點；國企指數跌2.7%，報6669.37點；恆生科技指數跌3.29%，報4388.77點。南向資金今日淨買入4.02億元，近5日累計淨買入75.5億元。


盤面上，生物科技、製藥、新能源汽車走低。


生物科技板塊中，榮昌生物跌13.58%，基石藥業-B跌6%，3D Medicines跌5.54%，康希諾生物跌5.46%，中國生物製藥跌5.08%。


製藥板塊中，藥明康德跌4.36%，百濟神州跌4.29%，石藥集團跌4.92%，瀚森製藥跌6.82%，復星醫藥跌2.18%，信達生物跌6.21%。
新能源汽車走弱，小鵬汽車跌14.63%，蔚來汽車跌8.2%，比亞迪股份跌2.11%，華晨中國跌1.97%。

 

商品外匯

來源：CMC Markets

 

CMC Markets客戶持倉統計




   來源：CMC Markets NG平台


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