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亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.8.14

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

14 Aug 2023, 16:45

澳洲股市


今日澳洲指數表現弱勢，S&P/ASX 200指數跌0.86%，報7277點； ASX All Ordinaries指數跌0.81%，報7493.1點；ASX Small Ordinaries指數跌0.57%，報2854.4點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：鋰勘探公司Lake Resources N.L.（+7.69%），汽車廣告業務商Carsales.com Ltd（+6.99%）以及金屬回收公司Sims Ltd（3.97%） 。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：礦產科技公司 Syrah Resources Ltd（-6.85%）；農業公司 Elders Ltd（-6.1%）以及鋰鉭生產商 Pilbara Minerals Ltd（-6.03%）。


S&P/ASX 200中的11個板塊有8個板塊下的，材料板塊跌幅最大，下跌1.74%。
來源：ASX


S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別Pilbara Minerals Ltd (30.33M)，Beach Energy Ltd (24.09M)，South32 Ltd (16.71M)，AMP Ltd (16.27M)，Liontown Resources Ltd (13.99M )。

 

香港股市


香港股市早盤大幅下跌，恆生指數失守19000，午後小幅回升。截至收盤，恆生指數跌1.58%，報18773.55點；國企指數跌1.79%，報6423.84點；恆生科技指數跌1.52%，報4208.43點。南向資金今日淨買入88.44億元，近5日累計淨買入182.48億元。


盤面上，內房，中概互聯網全天下跌。


內房股方面，碧桂園跌18.37%，富力地產跌8.26%，美的置業跌4.73%。


中概互聯網方面，騰訊跌0.77%，美團跌1.31%，阿里巴巴跌2.62%，京東集團跌1.3%，快手跌1.86%，百度跌2.32%。

 

商品外匯

來源：CMC Markets

 

CMC Markets客戶持倉統計

來源：CMC Markets NG平台


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