亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.8.11

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7月美國CPI前瞻，通脹反彈風險是否對股市形成進一步下行壓力？

市場預期明日將公佈的美國7月總體CPI同比增長3.3%，前值為3%。核心CPI預期同比增長4.7%，前值為4.8%。總體與核心CPI的月度增長預期均在0.2%。美國6月總體CPI的大幅回落主要源於去年的高基數，2022年6月WTI原油曾一度上漲至120美元以上，促使美國總體通脹觸及40多年來的高位。而在去年6月之後，WTI油價持續下跌，僅在7月就一度跌至最低90美元附近，最低跌至12月的70美元附近。這意味著下半年高基數效應將減退，下半年的整體通脹預計將反彈。