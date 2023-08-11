亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.8.11

澳洲股市
今日澳洲指數表現弱勢，S&P/ASX 200指數跌0.24%，報7340.1點； ASX All Ordinaries指數跌0.19%，報7554.2點；ASX Small Ordinaries指數漲0.56%，報2870.8點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：娛樂集團 The Star Entertainment Group Ltd（+17.95%），石墨生產商 Syrah Resources Ltd（+10.61%）以及財富管理公司 AMP Ltd（8.26%）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：鋰勘探公司Lake Resources N.L.（-7.14%）；能源公司New Hope Corporation Ltd（-3.74%）以及鋰發展公司Sayona Mining Ltd（-3.57%） 。
S&P/ASX 200中的11個板塊有9個板塊下的，能源板塊跌幅最大，下跌1.93%。
來源：ASX
S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別The Star Entertainment Group Ltd (43.42M)， AMP Ltd (30.36M)， Telstra (15.62M)， Pilbara Minerals Ltd (14.86M)， Vicinity Centres (11.46M )。
香港股市
香港股市高開低走。恆生指數跌0.9%，報19075.19點；國企指數跌1.33%，報6540.63點；恆生科技指數跌2.39%，報4273.19點。南向資金今日淨買入71.79億元，近5日累計淨買入138.4億元。
盤面上，中資券商、內險股走弱，電信股逆市走強。
中資券商股方面，中金跌7.23%，國聯證券跌6.22%，中信證券跌5.94%，光大證券跌5.74%，華泰證券跌5.34%。
內險股方面，復星國際跌7.25%，中國人壽跌3.36%，中國平安跌2.74%，中國太保跌2.56%。
電信股方面，中國電信漲2.31%，中國移動漲2.08%，中國聯通漲0.53%。
商品外匯
來源：CMC Markets
CMC Markets客戶持倉統計
來源：CMC Markets NG平台