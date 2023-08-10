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亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.8.10

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

10 Aug 2023, 16:40

澳洲股市


今日澳洲指數走高，S&P/ASX 200指數漲0.26%，報7357.4點； ASX All Ordinaries指數漲0.33%，報7568.5點；ASX Small Ordinaries指數小幅漲0.68%，報2854.8點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：鋰勘探公司Lake Resources N.L.（+27.27%），建材公司Boral Ltd（+8.47%）以及鋰礦發展公司 Sayona Mining Ltd（7.69%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：公用事業公司Downer Edi（-6.39%）；會計軟件公司 Xero Ltd（-3.72%）以及能源公司AGL Energy Ltd（-3.11%）。


S&P/ASX 200中的11個板塊有8個板塊上漲，能源板塊漲幅最大，上漲2.27%。信心技術板塊走弱，下跌1.79%。

來源：ASX


S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別AMP Ltd (36.20M)， Telstra (34.03M)， Beach Energy Ltd (17.33M)， Pilbara Minerals Ltd (15.15M)， Paladin Energy Ltd (14.85M) 。

 

香港股市


香港股市低開，午後持續拉升並翻紅。恆生指數漲0.01%，報19248.26點；國企指數漲0.23%，報6628.55點；恆生科技指數漲0.1%，報4378.04點。南向資金今日淨買入17.76億元，近5日累計淨買入9.25億元。


盤面上，航空、石油股走強，內房、新能源汽車繼續走弱。


航空股方面，中國國航漲3.19%，南方航空漲3.08%，國泰航空漲2.77%，東方航空漲1.33%。


石油股方面，中國油氣控股漲6.36%，中石化漲3.45%，中國石油漲2.07%，中海油田漲2.04%。


內房股方面，碧桂園跌6.31%，富力地產跌6.06%，綠城中國跌3.81%，新城發展跌3.38%。


新能源汽車方面，零跑汽車跌5.08%，蔚來汽車跌3.72%，恆大汽車跌2.47%，小鵬汽車跌1.74%。

 

 

商品外匯
 

來源：CMC Markets

 

CMC Markets客戶持倉統計


  來源：CMC Markets NG平台

 


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