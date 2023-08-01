亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.8.1

澳洲股市
今日澳洲指數收漲，S&P/ASX 200指數漲0.54%，報7450.7點； ASX All Ordinaries指數漲0.54%，報7663.7點；ASX Small Ordinaries指數漲0.59%，報2909.5點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：電信公司 TPG Telecom Ltd（+11.55%），金礦股 Gold Road Resources（+8.57%）以及鋰礦公司 Sayona Mining Ltd（+6.90%）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：金融服務商 Credit Corp Group Ltd（-12.59%）；醫療設備公司 PolyNovo Ltd（-2.78%）以及保險公司 AUB Group Ltd（-2.69%）。
S&P/ASX 200中的11個板塊全部上漲，信心技術板塊表現最強，上漲1.14%，過去的5個交易日累計上漲4.2%
来源：ASX
S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别Telstra (18.64M)，Paladin Energy Ltd (17.18M)，Qantas (13.65M)，South32 Ltd (13.37M)，Pilbara Minerals Ltd (12.75M)。
香港股市
香港股市高開低走。恆生指數跌0.34%，報20011.12點；國企指數跌0.65%，報6854.52點；恆生科技指數跌0.26%，報4538.1點。南向資金今日淨買入94.8億元，近5日累計淨買入149.31億元。
盤面上，內房、內銀、光伏板塊走弱。
內房板塊中，美的置業跌9.51%，碧桂園跌7.59%，龍湖集團跌5.35%。
內銀板塊中，郵儲銀行跌2.93%，農業銀行跌2.12%，浙商銀行跌1.75%，招商銀行跌1.56%，中信銀行跌1.33%。
光伏板塊中，信義能源跌20.5%，信義光能跌10.12%，信義玻璃跌4.97%，協鑫科技跌2.96%。
商品外匯