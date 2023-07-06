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亞太市場收評 2023.7.6

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

06 Jul 2023, 16:50

澳洲股市

今日澳洲指數收跌，S&P/ASX 200指數跌1.24%，報7163.4點； ASX All Ordinaries指數跌1.18%，報7365點；ASX Small Ordinaries指數跌1.27%，報2805.9點。

S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：金融科技公司 Block Inc（+3.93%），z在線旅行社 Webjet Ltd（+1.73%）以及建築公司 Boral Ltd（+1.25%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：娛樂集團 The Star Entertainment Group（-8.73%）；資產管理公司 Magellan Financial Group（-8.32%）以及社區服務公司 Lifestyle Communities Ltd（-7.45%）。

S&P/ASX 200中的11個板塊有10 個板塊下跌。信息技術是表現最好的板塊，上漲了 0.13%，並從近期的跌勢中反彈。非必選消費（-1.91%）、材料（-1.86%）板塊領跌。
 
來源：ASX

S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為AMP Ltd (30.86M)， Sayona Mining Ltd (25.77M)， Pilbara Minerals Ltd (21.45M)， Telstra (20.38M)， South32 Ltd (15.78M)。

 

香港股市


香港股市大幅收低，恆生指數跌3.02%，報18533.05點；國企指數跌3.41%，報6268.53點；恆生科技指數跌1.69%，報3948.82點。南向資金今日淨買入32.28億元，近5日累計淨買入125.62億。

盤面上，內銀、內險、內房、綠電走低。

內銀板塊中，招商銀行跌3.96%，建設銀行跌3.23%，工商銀行跌3.2%，農業銀行跌2.99%，中國銀行跌2.39%

內險板塊中，中國平安跌2.94%，中國人壽跌2.21%，中國太保跌2.2%

內房板塊中，華潤置地跌4.59%，万科跌3.21%，龍湖集團跌2.66%。

綠電板塊中，信義能源跌5.32%，新奧能源跌4.62%，龍源電力跌2.46%，福萊特玻璃跌2.32%。

 

商品外匯


現貨黃金亞盤小幅反彈至1921，歐盤開盤後跳水，現報1916.6美元/盎司；現貨白銀小幅盤整，價格在23.1 – 23.25區間活動。

WTI原油期貨震盪走強，價格在71.5收到支撐後走強，現報72.1美元/桶。

美元指數亞盤一度走弱，歐盤開盤後迅速拉升，價格再次來到103附近。

美元兌離岸人民幣呈現震盪，價格在7.2525 – 7.266活動。

澳元兌離岸人民幣整體呈現震盪態勢，價格處於4.82 4.85區間。

澳元兌美元亞盤一度反彈至0.6685，歐盤開盤後迅速跳水，現報0.6665

歐元兌美元震盪走弱，亞盤在觸及1.0875後迅速回落，現報1.085。

英鎊兌美元呈現弱勢盤整，目前價格仍運行於1.269 – 1.273區間。


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今日澳洲指數收跌，S&P/ASX 200指數跌0.35%，報7253.2點； ASX All Ordinaries指數跌0.34%，報7453.1點；ASX Small Ordinaries指數跌0.25%，報2842點。香港股市低開低走，恆生指數跌1.57%，報19110.38點；國企指數跌1.87%，報6489.94點；恆生科技指數跌1.42%，報4016.53點。南向資金今日淨買入92.41億元，近5日累計淨買入57.45億。

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今日澳洲指數小幅上漲，S&P/ASX 200指數漲0.45%，報7279點； ASX All Ordinaries指數漲0.49%，報7478.9點；ASX Small Ordinaries指數漲0.92%，報2849點。香港股市走勢反复，午後一度跳水，最終震盪收紅，恆生指數漲0.57%，報19415.68點；國企指數漲0.34%，報6613.4點；恆生科技指數漲0.5%，報4074.42點。南向資金今日淨買入4.55億元，近5日累計淨買入38.13億。

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今日澳洲指數全天走高，S&P/ASX 200指數漲0.59%，報7246.1點； ASX All Ordinaries指數漲0.56%，報7442.7點；ASX Small Ordinaries指數漲1.02%，報2823點。香港股市迎來7月開門紅，恆生指數漲2.06%，報19306.59點；國企指數漲2.58%，報6590.82點；恆生科技指數漲3.66%，報4054.35點。南向資金今日淨賣出20.27億元，近5日累計淨賣出40.02億。

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