亞太市場收評 2023.7.6

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蘋果股價能否像上半年一樣保持快速的上漲？

截至7月3日收盤，蘋果股價自今年年初以來上漲48.7%。而在過去的十六周中只有三週錄得小幅收陰，分別在4月6日當週（-0.15%）、4月21日當週（-0.12%）和5月12日當週（-0.44%）。鑑於人工智能概念的興起有望改變人類社會各行業的發展以及人們日常生活方式的變遷，投資者持續向科技股投入資金。