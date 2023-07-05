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亞太市場收評 2023.7.5

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

05 Jul 2023, 16:45

澳洲股市


今日澳洲指數收跌，S&P/ASX 200指數跌0.35%，報7253.2點； ASX All Ordinaries指數跌0.34%，報7453.1點；ASX Small Ordinaries指數跌0.25%，報2842點。

S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：農業公司 Elders Ltd（+4.8%），金礦股Bellevue Gold Ltd（+4.09%）以及就業服務公司 Seek Ltd（+3.9%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：財富管理公司 AMP Ltd（-6.14%）；金融科技公司 Netwealth Group Ltd（-3.79%）以及生物製藥公司 Telix Pharmaceuticals Ltd（-3.39%）。

S&P/ASX 200中的11個板塊有 9 個板塊下跌。通信服務是表現最好的板塊（+1.06%），能源（-0.55%）、醫療保健（-0.83%）、金融板塊（-0.63%）領跌。
 
來源：ASX

S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為AMP Ltd (36.31M)， Telstra (20.96M)， Sayona Mining Ltd (16.25M)， South32 Ltd (16.17M)， Pilbara Minerals Ltd (13.33M)。

 

香港股市


香港股市低開低走，恆生指數跌1.57%，報19110.38點；國企指數跌1.87%，報6489.94點；恆生科技指數跌1.42%，報4016.53點。南向資金今日淨買入92.41億元，近5日累計淨買入57.45億。

盤面上，軍工、內房、內銀跌幅居前。稀土板塊逆勢走高

軍工板塊中，中船防務跌3.63%，航天控股跌2.56%，中國航天萬源跌2.38%，中航科工跌2.03%。

內房板塊中，碧桂園跌4.88%，富力地產跌6.57%，龍光集團跌3.66%，融創中國跌3.5%。

內銀股普遍下跌，交通銀行跌3.6%，招商銀行跌3.56%，農業銀行跌2.9%，工商銀行跌1.9%，建設銀行跌1.77%。

稀土板塊走強，中國稀土漲18.18%，絲路能源漲9.49%，五礦資源漲4.18%，中國鋁業漲2.01%。

 

商品外匯

現貨黃金白天時段走勢反复，價格整體活動於1921 – 1930區間。

WTI原油期貨震盪走弱，價格在71.3附近受到阻力，關注下方70左右的支撐。

美元指數震盪走強，關注是否能突破上方阻力103。

美元兌離岸人民幣延續昨日反彈，價格再次站上7.25之上。

澳元兌離岸人民幣整體呈現震盪態勢，價格處於4.8 – 4.85區間。

澳元兌美元日內走弱，價格在0.67受到阻力，現報0.6665

歐元兌美元震盪走弱，歐盤開盤一度觸及1.09後迅速回落，現報1.088。

英鎊兌美元呈現弱勢盤整，關注價格能否站穩1.27，若失守或進一步跌至1.266。


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