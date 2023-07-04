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亞太市場收評 2023.7.4

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

04 Jul 2023, 16:45

澳洲股市


今日澳洲指數小幅上漲，S&P/ASX 200指數漲0.45%，報7279點； ASX All Ordinaries指數漲0.49%，報7478.9點；ASX Small Ordinaries指數漲0.92%，報2849點。

S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：蔬菜水果商Costa Group Holdings Ltd（+12.84%），金礦股Silver lake Resources Ltd（+5.77%）以及鈾生產公司 Paladin Energy Ltd（+4.73%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：房地產廣告公司 Domain Holdings Australia Ltd（-3.66%）；娛樂集團 The Star Entertainment Group Ltd（-1.70%）以及金礦公司 Chalice Mining Ltd（-1.6%）。

S&P/ASX 200中的11個板塊有 6個板塊收高。能源是表現最好的板塊，上漲1.16%。過去五上漲3.92%。房地產（+0.95%）、金融板塊（+1.08%）緊隨其後。
 
來源：ASX

S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為Sayona Mining Ltd (62.95M)，Pilbara Minerals Limited (31.97M)，Telstra (16.13M)，Paladin Energy Ltd (13.87M)，South32 Ltd (12.84M)。

 

香港股市


香港股市走勢反复，午後一度跳水，最終震盪收紅，恆生指數漲0.57%，報19415.68點；國企指數漲0.34%，報6613.4點；恆生科技指數漲0.5%，報4074.42點。南向資金今日淨買入4.55億元，近5日累計淨買入38.13億。

盤面上，醫藥板塊漲幅居前，新能源汽車回調。

醫藥板塊中，榮昌生物漲18.16%，3D Medicines漲7.19%，再鼎醫藥漲6.84%，基石藥業-B漲5.62%，藥明生物漲3.41%，君實生物漲2.36%。

新能源汽車普遍走弱，小鵬汽車跌6.52%，蔚來汽車跌4.94%，零跑汽車跌4.07%，理想汽車跌1.97%。

 

商品外匯


現貨黃金白天時段呈現反彈，在1920附近獲得支撐，一度反彈至1928.4美元/盎司，現報1926.5美元/盎司；現貨白銀震盪上行，目前在23附近遇到阻力。

WTI原油期貨震盪呈現盤整，關注70附近的支撐。

美元指數呈現盤整，在102.5附近獲得支撐。

美元兌離岸人民幣繼續呈現走弱態勢，價格一度跌至7.217附近，目前小幅反彈至7.229。

澳元兌離岸人民幣整體呈現震盪態勢，價格處於4.8 – 4.85區間。

澳元兌美元在澳聯儲暫停加息後一度跳水至0.664，隨後反彈，收復日內所有跌幅，現報0.6678

歐元兌美元白天時段弱勢盤整，價格在1.0915受到一定阻力。

英鎊兌美元呈現弱勢盤整，目前價格在1.27附近受到阻力。


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