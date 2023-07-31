亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.7.31

澳洲股市
今日澳洲指數小幅收紅，S&P/ASX 200指數漲0.09%，報7410.4點； ASX All Ordinaries指數漲0.08%，報7622.2點；ASX Small Ordinaries指數漲0.12%，報2892.5點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：鋁冶煉公司 Alumina Ltd（+2.88%），稀土公司 Lynas Rare Earths Ltd（+2.59%）以及醫療設備公司 PolyNovo Ltd（+2.53%）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：金礦股 Silver Lake Resources Ltd（-20.18%）；金礦股 IGO Ltd（-4.63%）以及軟件服務公司 Megaport Ltd（-3.77%）。
S&P/ASX 200中的11個板塊有7個板塊上漲，醫療保健為表現最好的板塊，上漲0.63%。
來源：ASX
S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為Pilbara Minerals Ltd (21.16M)，Telstra (13.81M)，South32 Ltd (13.24M)，Liontown Resources Ltd (11.74M)，Tabcorp Ltd (11.57M)。
香港股市
香港股市高開低走。恆生指數漲0.82%，報20078.94 點；國企指數漲1.33%，報6899.31點；恆生科技指數漲1.87%，報4549.95點。南向資金今日淨賣出59.61億元，近5日累計淨賣出6.7億元。
盤面上，新能源汽車繼續走強，內房、證券衝高回落。
新能源汽車板塊中，恆大汽車漲59.68%，蔚來汽車漲6.22%，理想汽車漲3.11%，五菱汽車漲4.17%，小鵬汽車漲1.94%。
內房股衝高回落，碧桂園跌6.51%，正榮地產跌7.69%，華潤置地跌0.96%，富力地產漲10.96%，融創中國漲7.97%。
內資券商板塊高開低走，國泰君安跌2.41%，招商證券跌1.38%，華泰證券跌0.54%，中信證券漲0.24%，廣發證券漲1.14%，中金公司漲3.5%。
商品外匯
來源：CMC Markets
CMC Markets客戶持倉統計
來源：CMC Markets NG平台