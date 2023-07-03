X

选择您要开设的帐户

亞太市場收評 2023.7.3

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

03 Jul 2023, 17:00

澳洲股市

今日澳洲指數全天走高，S&P/ASX 200指數漲0.59%，報7246.1點； ASX All Ordinaries指數漲0.56%，報7442.7點；ASX Small Ordinaries指數漲1.02%，報2823點。

S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：蔬菜水果商Costa Group Holdings Ltd（+8.82%），麥芽商United Malt Group Ltd（+8.64%）以及金礦股Silver lake Resources Ltd（+7.72%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：雲計算軟件公司 Wisetech Global Ltd（-2.95%）；食品服務公司 Collins Foods Ltd（-2.24%）以及企業軟件公司 Technology One Ltd（-2.24%）。

S&P/ASX 200中的11 個板塊中有9 個板塊收高。非必需消費品是表現最好的板塊，上漲1.41%。信息技術板塊走低，跌1.45%。
 
來源：ASX

S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為Sayona Mining Ltd (33.14M)，Pilbara Minerals Limited (27.55M)，Telstra (23.82M)，Core Lithium Ltd (12.15M)，South32 Ltd (11.74M)。

 

香港股市


香港股市迎來7月開門紅，恆生指數漲2.06%，報19306.59點；國企指數漲2.58%，報6590.82點；恆生科技指數漲3.66%，報4054.35點。南向資金今日淨賣出20.27億元，近5日累計淨賣出40.02億。

盤面上，新能源汽車、航空板塊大漲。

新能源汽車板塊中，小鵬汽車漲16.5%，理想汽車漲8.49%，蔚來汽車漲8.11%，長城汽車漲7.47%，吉利汽車漲6.28%，比亞迪股份漲4.48%。

航空板塊中，中國南方航空漲8.37%，中國國航漲7.53%，中國東方航空漲6.79%，美蘭空港漲6.28%

中概互聯網集體上漲，京東漲4.46%，百度漲4.59%，快手漲3.83%，嗶哩嗶哩漲5.31%。

 

商品外匯

現貨黃金早間小幅走高，午後跳水，價格在觸及1910後獲得支撐；現貨白銀走勢與黃金趨同，關注22.7支撐

WTI原油期貨震盪走弱，關注70附近支撐。

美元指數午後小幅走高，價格一度觸及102.9，隨後小幅承壓回落，現報102.78。

美元兌離岸人民幣震盪走弱，一度觸及低點7.245，隨後反彈，現報7.256。

澳元兌離岸人民幣白天時段震盪走弱，日低觸及4.815，隨後進入盤整，現報4.829。

澳元兌美元震盪走弱，價格在0.664獲得支撐，上方阻力0.6675

歐元兌美元白天時段一度跳水至低點1.087，歐盤開盤後略有拉升，現報1.0886。

英鎊兌美元整體走弱，價格在1.266獲得支撐，若跌破此處或進一步下探至1.26。


来自CMC的最新消息

Market update

一週展望：澳聯儲利率決議，美聯儲貨幣政策會議紀要，美國6月非農數據

澳聯儲利率決議或按兵不動，美聯儲貨幣政策會議紀要是否揭露委員間的分歧，美國6月非農數據是否會放緩

02 Jul 2023
Market outlook

7月是否會成為各類資產走勢的轉折點？
Market update

亞太市場收評 2023.6.30
Market update

黃金觸及1900下方，或在7月有反彈機會

相关文章

Market update

一週展望：澳聯儲利率決議，美聯儲貨幣政策會議紀要，美國6月非農數據

澳聯儲利率決議或按兵不動，美聯儲貨幣政策會議紀要是否揭露委員間的分歧，美國6月非農數據是否會放緩

02 Jul 2023
Market update

亞太市場收評 2023.6.30

今日澳洲指數低開收紅，S&P/ASX 200指數漲0.12%，報7203.3點； ASX All Ordinaries指數漲0.16%，報7401.5點；ASX Small Ordinaries指數漲0.12%，報2794.3點。香港股市弱勢整理，接近平收，恆生指數跌0.09%，報18916.43點；國企指數跌0.03%，報6424.88點；恆生科技指數跌0.56%，報3911.31點。南向資金今日淨買入16.65億元，近5日累計淨賣出12.19億。

30 Jun 2023
Market update

黃金觸及1900下方，或在7月有反彈機會

6月29日，現貨黃金一度下挫，最低跌至1893.1美元/盎司，隨後迅速反彈，收復1900關口。最終收盤在1908.64美元/盎司。 K線形態呈現倒十字星。

30 Jun 2023
Market update

亞太市場收評 2023.6.29

今日澳洲指數高開低走，S&P/ASX 200指數跌0.02%，報7194.9點； ASX All Ordinaries指數漲0.07%，報7389.6點；ASX Small Ordinaries指數漲0.22%，報2791點。香港股市全天走弱，回吐近兩日大半漲幅。恆生指數跌1.24%，報18934.36點；國企指數跌1.45%，報6426.59點；恆生科技指數跌1.71%，報3933.44點。南向資金今日淨賣出35.89億元，近5日累計淨賣出37.1億。

29 Jun 2023