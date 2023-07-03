亞太市場收評 2023.7.3

澳洲股市

今日澳洲指數全天走高，S&P/ASX 200指數漲0.59%，報7246.1點； ASX All Ordinaries指數漲0.56%，報7442.7點；ASX Small Ordinaries指數漲1.02%，報2823點。

S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：蔬菜水果商Costa Group Holdings Ltd（+8.82%），麥芽商United Malt Group Ltd（+8.64%）以及金礦股Silver lake Resources Ltd（+7.72%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：雲計算軟件公司 Wisetech Global Ltd（-2.95%）；食品服務公司 Collins Foods Ltd（-2.24%）以及企業軟件公司 Technology One Ltd（-2.24%）。

S&P/ASX 200中的11 個板塊中有9 個板塊收高。非必需消費品是表現最好的板塊，上漲1.41%。信息技術板塊走低，跌1.45%。



來源：ASX

S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為Sayona Mining Ltd (33.14M)，Pilbara Minerals Limited (27.55M)，Telstra (23.82M)，Core Lithium Ltd (12.15M)，South32 Ltd (11.74M)。

香港股市



香港股市迎來7月開門紅，恆生指數漲2.06%，報19306.59點；國企指數漲2.58%，報6590.82點；恆生科技指數漲3.66%，報4054.35點。南向資金今日淨賣出20.27億元，近5日累計淨賣出40.02億。

盤面上，新能源汽車、航空板塊大漲。

新能源汽車板塊中，小鵬汽車漲16.5%，理想汽車漲8.49%，蔚來汽車漲8.11%，長城汽車漲7.47%，吉利汽車漲6.28%，比亞迪股份漲4.48%。

航空板塊中，中國南方航空漲8.37%，中國國航漲7.53%，中國東方航空漲6.79%，美蘭空港漲6.28%

中概互聯網集體上漲，京東漲4.46%，百度漲4.59%，快手漲3.83%，嗶哩嗶哩漲5.31%。

商品外匯

現貨黃金早間小幅走高，午後跳水，價格在觸及1910後獲得支撐；現貨白銀走勢與黃金趨同，關注22.7支撐

WTI原油期貨震盪走弱，關注70附近支撐。

美元指數午後小幅走高，價格一度觸及102.9，隨後小幅承壓回落，現報102.78。

美元兌離岸人民幣震盪走弱，一度觸及低點7.245，隨後反彈，現報7.256。

澳元兌離岸人民幣白天時段震盪走弱，日低觸及4.815，隨後進入盤整，現報4.829。

澳元兌美元震盪走弱，價格在0.664獲得支撐，上方阻力0.6675

歐元兌美元白天時段一度跳水至低點1.087，歐盤開盤後略有拉升，現報1.0886。

英鎊兌美元整體走弱，價格在1.266獲得支撐，若跌破此處或進一步下探至1.26。



