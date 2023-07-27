亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.7.27

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鮑威爾發言唱鷹，道指13日連漲，Meta業績超預期盤後漲近7%。
正如市場所預期的那樣，美聯儲在7月的會議上加息 25 個基點，但拒絕就 9 月會議的意圖提供任何明確信號。鮑威爾表示，FOMC並未做出每隔一次會議加息的決定，而是將逐次會議進行。
27 Jul 2023
使用MetaTrader 4進行外匯交易
如果您是一名外匯市場的中級或高級交易員，那您可能已經聽說過或使用過Metatrader 4（MT4）。該交易平台因其用戶友好的界面、高級製圖功能和智能交易系統而廣受外匯交易者的歡迎和喜愛。
26 Jul 2023
亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.7.26
今日澳洲指數強勢上漲，S&P/ASX 200指數漲0.85%，報7402點； ASX All Ordinaries指數漲0.84%，報7617.8點；ASX Small Ordinaries指數漲0.41%，報2879.9點。香港股市小幅收跌。恆生指數跌0.36%，報19365.14 點；國企指數跌0.83%，報6549.19點；恆生科技指數跌0.91%，報4218.83點。南向資金今日淨買入77.83億元，近5日累計淨賣出18.75億元。
26 Jul 2023