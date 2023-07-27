亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.7.27

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7月美聯儲利率會議前瞻：鮑威爾或鷹中有鴿

雖然美聯儲在抗通脹進程取得了顯著的成果，但市場預計美聯儲將於當地時間週三進行自 2022 年 3 月以來的第 11 次加息。市場充分定價美聯儲將聯邦基金利率提高25個基點至 5.25%-5.5% 的目標範圍。市場的關注重心是鮑威爾是否會在新聞發布會中認為他們已經做得足夠多，或者在對抗惡性通貨膨脹方面是否還有更多工作要做。