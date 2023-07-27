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亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.7.27

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

27 Jul 2023, 16:35

澳洲股市

 
今日澳洲指數強勢上漲，S&P/ASX 200指數漲0.73%，報7455.9點； ASX All Ordinaries指數漲0.72%，報7672.6點；ASX Small Ordinaries指數漲1.46%，報2922點。
 
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：網絡服務商Megaport Ltd（+14.44%），腫瘤治療公司 Imugene Ltd（+12.36%）以及礦業勘探公司 Sandfire Resources Ltd（+9%）。
 
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：金礦股Regis Resources Ltd（-10.77%）；煤礦勘探公司 Whitehaven Coal Ltd（-5.85%）以及能源公司 New Hope Corporation Ltd（-5.65%）。
 
S&P/ASX 200中的11個板塊有9個板塊上漲，房地產板塊表現最強，上漲3.35%。

來源：ASX
 
S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為Sayona Mining Ltd (55.64M)，Telstra (25.62M)，Regis Resources Ltd (19.83M)， Scentre Group (18.02M)，AMP Ltd (16.77M)。
 
 

 

香港股市

 
香港股市全面收紅。恆生指數漲1.41%，報19639.11 點；國企指數漲1.86%，報6670.68點；恆生科技指數漲2.9%，報4341.19點。南向資金今日淨賣出36.81億元，近5日累計淨買入82.78億元。
 
盤面上，新能源汽車、內房股大漲。
 
新能源汽車板塊中，小鵬汽車漲33.88%，蔚來汽車漲13.36%，吉利汽車漲8.57%，長城汽車漲5.14%。
 
內房股中，時代中國控股漲21.05%，富力地產漲20.33%，華潤置地漲3.93%，龍湖集團漲5.24%，碧桂園漲11.81%。
 
 
 

商品外匯

 
來源：CMC Markets
 
 

 

CMC Markets客戶持倉統計

  
   
來源：CMC Markets NG平台


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