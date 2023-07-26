亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.7.26

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一週展望：美聯儲的最後一次加息？微軟、谷歌、Meta財報！

市場普遍預期美聯儲將在7月的會議上繼續加息至25個基點，聯邦基金利率將上升至5.25% - 5.5%。 CME的FedWatch預測利率上升 25 個基點的可能性為 99.8%。此次加息可能是美聯儲2023年的最後一次加息。但美聯儲可能並不會在此次會議上發出加息結束的信號，並可能聲稱若價格壓力在下半年上升，不排除進一步上調利率的可能，但鑑於通脹已經大幅度緩和，現在的利率或是足夠具有限制性的。