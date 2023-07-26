亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.7.26

澳洲股市
今日澳洲指數強勢上漲，S&P/ASX 200指數漲0.85%，報7402點； ASX All Ordinaries指數漲0.84%，報7617.8點；ASX Small Ordinaries指數漲0.41%，報2879.9點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：天然氣勘探公司 Beach Energy Ltd（+6.89%），鐵礦石勘探公司 Champion Iron Ltd（+5.4%）以及鋰鉭生產商 Pilbara Minerals Ltd（+4.55%）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：腫瘤治療公司 Imugene Ltd（-3.26%）；鋰礦公司 Sayona Mining Ltd（-3.13%）以及房地產投資管理公司 Cromwell Property Group（-2.7%）。
S&P/ASX 200中的11個板塊有8個板塊上漲，材料板塊為表現最好的板塊，上漲1.83%，過去的5天累計上漲2.62%。
來源：ASX
S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為Pilbara Minerals Ltd (28.53M)，South32 Ltd (19.91M)，Beach Energy Ltd (19.61M)，Telstra (13.75M)，Scentre Group (13.1M)。
香港股市
香港股市小幅收跌。恆生指數跌0.36%，報19365.14 點；國企指數跌0.83%，報6549.19點；恆生科技指數跌0.91%，報4218.83點。南向資金今日淨買入77.83億元，近5日累計淨賣出18.75億元。
盤面上，金屬、電力板塊走強，新能源汽車、內房板塊小幅回吐昨日漲幅。
金屬板塊中，匯力資源漲10.71%，中國黃金國際漲3.79%，五礦資源漲3.15%，紫金礦業漲2.59%。
電力板塊中，瑞風新能源漲30.43%，中國天化工漲14.89%，中電控股漲1.79%。
新能源汽車走弱，小鵬汽車跌6.92%，長城汽車跌3.83%，零跑汽車跌3.28%，華晨中國跌1.51%。
內房股回落，碧桂園跌3.36%，龍湖集團跌3.34%，寶龍地產跌3.23%。
商品外匯
來源：CMC Markets
CMC Markets客戶持倉統計
來源：CMC Markets NG平台