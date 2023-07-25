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亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.7.25

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

25 Jul 2023, 17:10

澳洲股市


今日澳洲指數小幅收紅，S&P/ASX 200指數漲0.46%，報7339.7點； ASX All Ordinaries指數漲0.5%，報7554.7點；ASX Small Ordinaries指數漲0.094%，報2868.1點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：鋰礦開發公司Sayona Mining Ltd（+6.67%），工程集團 Monadelphous Group Ltd（+5.4%）以及鋰鉭生產商 Pilbara Minerals Ltd（+5.23%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：披薩連鎖店Domino’s Pizza Enterprises Ltd（-5.04%）；金融服務商 Credit Corp Group Ltd（-4.3%）以及農作物公司 Nufarm Ltd（-3.6%）。


S&P/ASX 200中的11個板塊有4個板塊上漲，其中材料和能源板塊為表現最好的板塊，分別上漲2.74%和1.15%。

來源：ASX


S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為Core Lithium Ltd (66.87M)， Sayona Mining Ltd (38.38M)， Pilbara Minerals Ltd (33.73M)， Telstra (22.49M)，South32 Ltd (21.45M)

 

香港股市


香港股市放量大漲。恆生指數漲4.1%，報19434.4點；國企指數漲5.31%，報6604.2點；恆生科技指數漲6.04%，報4257.58點。南向資金今日淨賣出61.21億元，近5日累計淨買入68.19億。


盤面上，內房、證券、保險、新能源汽車、中概互聯網大漲。


內房板塊中，碧桂園服務漲26.45%，龍湖集團漲25.58%，新城發展漲22.83%，碧桂園漲18.25%，万科漲12.51%，華潤置地漲10.55%。


證券板塊中，中信證券漲5.84%，東方財富漲7.17%，華泰證券漲7.23%。


保險板塊中，中國人壽漲6.01%，中國平安漲6.28%，中國人保漲5.93%，中國太保漲9.98%。


新能源汽車板塊中，小鵬汽車漲12.75%，蔚來漲10.27%，吉利漲7.79%，理想汽車漲5.27%，五菱汽車漲5.97%。


中概互聯網集體上漲，騰訊漲6.15%，美團漲7.84%，阿里巴巴漲6.25%，京東集團漲7.71%，快手漲8.48%，百度漲8.5%，嗶哩嗶哩漲12.35%。

 

商品外匯


 來源：CMC Markets

 

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