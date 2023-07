亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.7.25

澳洲股市



今日澳洲指數小幅收紅,S&P/ASX 200指數漲0.46%,報7339.7點; ASX All Ordinaries指數漲0.5%,報7554.7點;ASX Small Ordinaries指數漲0.094%,報2868.1點。



S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為:鋰礦開發公司Sayona Mining Ltd(+6.67%),工程集團 Monadelphous Group Ltd(+5.4%)以及鋰鉭生產商 Pilbara Minerals Ltd(+5.23%)。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為:披薩連鎖店Domino’s Pizza Enterprises Ltd(-5.04%);金融服務商 Credit Corp Group Ltd(-4.3%)以及農作物公司 Nufarm Ltd(-3.6%)。



S&P/ASX 200中的11個板塊有4個板塊上漲,其中材料和能源板塊為表現最好的板塊,分別上漲2.74%和1.15%。

來源:ASX



S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為Core Lithium Ltd (66.87M), Sayona Mining Ltd (38.38M), Pilbara Minerals Ltd (33.73M), Telstra (22.49M),South32 Ltd (21.45M)

香港股市



香港股市放量大漲。恆生指數漲4.1%,報19434.4點;國企指數漲5.31%,報6604.2點;恆生科技指數漲6.04%,報4257.58點。南向資金今日淨賣出61.21億元,近5日累計淨買入68.19億。



盤面上,內房、證券、保險、新能源汽車、中概互聯網大漲。



內房板塊中,碧桂園服務漲26.45%,龍湖集團漲25.58%,新城發展漲22.83%,碧桂園漲18.25%,万科漲12.51%,華潤置地漲10.55%。



證券板塊中,中信證券漲5.84%,東方財富漲7.17%,華泰證券漲7.23%。



保險板塊中,中國人壽漲6.01%,中國平安漲6.28%,中國人保漲5.93%,中國太保漲9.98%。



新能源汽車板塊中,小鵬汽車漲12.75%,蔚來漲10.27%,吉利漲7.79%,理想汽車漲5.27%,五菱汽車漲5.97%。



中概互聯網集體上漲,騰訊漲6.15%,美團漲7.84%,阿里巴巴漲6.25%,京東集團漲7.71%,快手漲8.48%,百度漲8.5%,嗶哩嗶哩漲12.35%。

商品外匯



來源:CMC Markets

CMC Markets客戶持倉統計

來源:CMC Markets NG平台