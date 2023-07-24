亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.7.24

澳洲股市
今日澳洲指數小幅收跌，S&P/ASX 200指數跌0.1%，報7306.4點； ASX All Ordinaries指數跌0.13%，報7517.3點；ASX Small Ordinaries指數跌0.32%，報2865.4點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：製藥公司 Telix Pharmaceuticals Ltd（+7.72%），醫療保健公司 Healius Ltd（+3.88%）以及能源公司New Hope Corporation Ltd（+3.65%）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：鋰生產公司Core Lithium Ltd（-17.24%）；鋰礦開發公司Sayona Mining Ltd（-11.77%）以及鋰勘探公司Lake Resources N.L.（-5.88%）。
S&P/ASX 200中的11個板塊有7個板塊下跌。能源板塊領漲，上漲2.2%，過去的5天累計上漲4.23%。材料股大幅下跌，錄得下跌1.41%。
S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為Sayona Mining Ltd (97.8m)，Core Lithium Ltd (58.41M)，Pilbara Minerals Ltd (46.14M)，South32 Ltd (23.28M)，Telstra (13.97M)。
香港股市
香港股市大幅下跌。恆生指數跌2.13%，報18668.15點；國企指數跌2.24%，報6271.03點；恆生科技指數跌2.18%，報4015.08點。南向資金今日淨買入97.97億元，近5日累計淨買入141.17億。
盤面上，內房、半導體、中概互聯板塊下跌。
內房板塊中，碧桂園服務跌17.85%，新城發展跌9.29%，碧桂園跌8.7%，龍湖集團跌8.54%，万科跌4.49%。
半導體板塊中，中芯國際跌2.84%，華虹半導體跌1.98%，ASMPT跌3.03%，京東方精電跌3.62%。
中概互聯網股多數走弱，騰訊跌2.4%，美團跌2.5%，京東跌2.62%，百度跌3.77%，阿里跌1.92%。
商品外匯
來源：CMC Markets