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亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.7.21

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

21 Jul 2023, 16:45

澳洲股市


今日澳洲指數表現較弱，S&P/ASX 200指數跌0.15%，報7313.9點； ASX All Ordinaries指數跌0.2%，報7526.8點；ASX Small Ordinaries指數跌0.67%，報2874.6點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：地產公司 Ingenia Communities Group（+4.59%），煤炭公司Coronado Global Resources Inc（+2.8%）以及工程集團Monadelphous（+2.58%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：礦業服務公司Mineral Resources Ltd（-7.48%）；鋰礦公司Lake Resources N.L.（-7.27%）以及腫瘤治療公司Imugene Ltd（-6%）。


S&P/ASX 200中的11個板塊有6個板塊下跌。信息技術板塊跌幅最大，下跌2.73%；能源板塊（+1.27%），必選消費品（+1.16%）領漲。
 
來源：ASX


S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為Sayona Mining Ltd (36.88m)，Pilbara Minerals Ltd (36.53M)，Ventia Services Group Ltd (19.89M)，South32 Ltd (19.22M)，Telstra (17.72M)。

 

香港股市


香港股市衝高回落。恆生指數漲0.78%，報19075.26點；國企指數漲0.8%，報6415.02點；恆生科技指數漲1%，報4104.36點。南向資金今日淨買入5億元，近5日累計淨買入43.2億。


盤面上，內房股衝高回落，電力，汽車零部件板塊走弱。


內房板塊中，華潤置地跌0.31%，万科跌0.2%，龍湖集團跌1.1%，中國鐵建漲0.53%，碧桂園跌5.48%


電力板塊下跌，瑞風新能源跌27.78%，華能國際電力股份跌3.66%，，華電國際電力股份跌0.83%


汽車零部件板塊連續6日走弱，浙江世寶跌10.39%，新焦點跌9.86%，萬馬控股跌5.88%，耐世特跌4.38%。

 

 

商品外匯


 
來源：CMC Markets

 

CMC Markets客戶持倉統計


  
   
來源：CMC Markets NG平台


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