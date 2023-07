亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.7.21

澳洲股市



今日澳洲指數表現較弱,S&P/ASX 200指數跌0.15%,報7313.9點; ASX All Ordinaries指數跌0.2%,報7526.8點;ASX Small Ordinaries指數跌0.67%,報2874.6點。



S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為:地產公司 Ingenia Communities Group(+4.59%),煤炭公司Coronado Global Resources Inc(+2.8%)以及工程集團Monadelphous(+2.58%)。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為:礦業服務公司Mineral Resources Ltd(-7.48%);鋰礦公司Lake Resources N.L.(-7.27%)以及腫瘤治療公司Imugene Ltd(-6%)。



S&P/ASX 200中的11個板塊有6個板塊下跌。信息技術板塊跌幅最大,下跌2.73%;能源板塊(+1.27%),必選消費品(+1.16%)領漲。



來源:ASX



S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為Sayona Mining Ltd (36.88m),Pilbara Minerals Ltd (36.53M),Ventia Services Group Ltd (19.89M),South32 Ltd (19.22M),Telstra (17.72M)。

香港股市



香港股市衝高回落。恆生指數漲0.78%,報19075.26點;國企指數漲0.8%,報6415.02點;恆生科技指數漲1%,報4104.36點。南向資金今日淨買入5億元,近5日累計淨買入43.2億。



盤面上,內房股衝高回落,電力,汽車零部件板塊走弱。



內房板塊中,華潤置地跌0.31%,万科跌0.2%,龍湖集團跌1.1%,中國鐵建漲0.53%,碧桂園跌5.48%



電力板塊下跌,瑞風新能源跌27.78%,華能國際電力股份跌3.66%,,華電國際電力股份跌0.83%



汽車零部件板塊連續6日走弱,浙江世寶跌10.39%,新焦點跌9.86%,萬馬控股跌5.88%,耐世特跌4.38%。

商品外匯





來源:CMC Markets

CMC Markets客戶持倉統計







來源:CMC Markets NG平台