亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.7.21

Market outlook

美國經濟是否具備軟著陸的可能

近幾個月以來，美國經濟軟著陸的可能性有所增加。支撐該結論的理由是由持續的消費推動，在經歷了疫情封鎖後，被壓抑的消費需求和儲蓄得到釋放。在低失業率和收入增長的幫助下，美國的服務支出依舊強勁，增長的貢獻包括醫療保健、旅行和交通服務。