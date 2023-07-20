亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.7.20

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美國財報季交易策略

對投資者來說，美國財報季是一段關鍵時期，財報提供了理解公司表現與前景的重要信息。大多數美國公司按季度發布財報，向投資者介紹最近一個季度的最新業績，並為當前和未來一個季度的預測提供指導。美國財報季通常在 1 月、4 月、7 月和 10 月。對投資者而言，了解財報的關鍵內容及其如何影響個股近期價格走勢和長期趨勢非常重要。