亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.7.20

澳洲股市
今日澳洲指數表現較弱，S&P/ASX 200指數漲0.02%，報7325點； ASX All Ordinaries指數漲0.05%，報7541.9點；ASX Small Ordinaries指數跌0.18%，報2894點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：礦業公司 Mineral Resources Ltd（+5.16%），旅行集團 Flight Centre Travel Group Ltd（+4.04%）以及燃料運輸商Ampol Ltd（+3.44%）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：生物製藥公司 Telix Pharmaceuticals Ltd（-14.64%）；金礦股 Northern Star Resources Ltd（-6.60%）以及軟件服務商 BrainChip Holdings（-5.06%）。
S&P/ASX 200中的11個板塊有8個板塊下跌。醫療保健（-0.49%）、地產(-0.48%)領跌，金融（+0.4%），信息技術（+0.35%）表現較強。
來源：ASX
S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為Nickel Industries Ltd (94.32M)，Telstra (26.66M)， South32 Ltd (18.92M)，Pilbara Minerals Ltd (12.72M)，Northern Star Resources Ltd (12.58M)。
香港股市
香港股市高開低走。恆生指數跌0.13%，報18928.02點；國企指數跌0.28%，報6364.12點；恆生科技指數跌1.24%，報4063.74點。南向資金今日淨賣出138.34億元，近5日累計淨買入31.46億。
盤面上，生物科技、半導體領跌，能源板塊走強。
生物科技板塊中，3D Medicines跌38.27%，來凱醫藥-B跌5.54%，基石藥業-B跌3.64%，鉅子生物跌3.62%
半導體板塊中，華虹半導體跌3.95%，京東方精電跌3.66%，ASMPT跌3.51%，晶門半導體跌3.37%，協鑫科技跌1.86%。
能源板塊走強，匯力資源漲36%，申港控股漲11.54%，中國秦發漲10.23%，聯合能源集團漲7.06%。
商品外匯
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來源：CMC Markets NG平台