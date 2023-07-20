X

选择您要开设的帐户

亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.7.20

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

20 Jul 2023, 18:00

澳洲股市


今日澳洲指數表現較弱，S&P/ASX 200指數漲0.02%，報7325點； ASX All Ordinaries指數漲0.05%，報7541.9點；ASX Small Ordinaries指數跌0.18%，報2894點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：礦業公司 Mineral Resources Ltd（+5.16%），旅行集團 Flight Centre Travel Group Ltd（+4.04%）以及燃料運輸商Ampol Ltd（+3.44%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：生物製藥公司 Telix Pharmaceuticals Ltd（-14.64%）；金礦股 Northern Star Resources Ltd（-6.60%）以及軟件服務商 BrainChip Holdings（-5.06%）。


S&P/ASX 200中的11個板塊有8個板塊下跌。醫療保健（-0.49%）、地產(-0.48%)領跌，金融（+0.4%），信息技術（+0.35%）表現較強。

來源：ASX


S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為Nickel Industries Ltd (94.32M)，Telstra (26.66M)， South32 Ltd (18.92M)，Pilbara Minerals Ltd (12.72M)，Northern Star Resources Ltd (12.58M)。

 

香港股市


香港股市高開低走。恆生指數跌0.13%，報18928.02點；國企指數跌0.28%，報6364.12點；恆生科技指數跌1.24%，報4063.74點。南向資金今日淨賣出138.34億元，近5日累計淨買入31.46億。


盤面上，生物科技、半導體領跌，能源板塊走強。


生物科技板塊中，3D Medicines跌38.27%，來凱醫藥-B跌5.54%，基石藥業-B跌3.64%，鉅子生物跌3.62%


半導體板塊中，華虹半導體跌3.95%，京東方精電跌3.66%，ASMPT跌3.51%，晶門半導體跌3.37%，協鑫科技跌1.86%。


能源板塊走強，匯力資源漲36%，申港控股漲11.54%，中國秦發漲10.23%，聯合能源集團漲7.06%。

 

 

商品外匯


 來源：CMC Markets

 

CMC Markets客戶持倉統計
 

  
來源：CMC Markets NG平台


来自CMC的最新消息

Market outlook

特斯拉二季報利潤率下降，股價盤後下跌超4%，見頂了？

特斯拉公佈的 2023 年第二季度營收為 249.27 億美元，環比增長 7%，同比增長 47%，高於FactSet 的 預期242.21 億美元。毛利率下降至為 18.1%， 低於預期的18.8%，上個季度利潤率為 19.3%，去年同期為 26.2%。毛利率創四年來新低，自由現金流不到華爾街預期的一半，僅為10.05億美元。馬斯克表示未來可能進一步採取薄利多銷的政策。

20 Jul 2023
Market outlook

美元指數止跌收復100，但仍未到反轉的時候
Market update

美國財報季交易策略
Market update

亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.7.19

相关文章

Market update

美國財報季交易策略

對投資者來說，美國財報季是一段關鍵時期，財報提供了理解公司表現與前景的重要信息。大多數美國公司按季度發布財報，向投資者介紹最近一個季度的最新業績，並為當前和未來一個季度的預測提供指導。美國財報季通常在 1 月、4 月、7 月和 10 月。對投資者而言，了解財報的關鍵內容及其如何影響個股近期價格走勢和長期趨勢非常重要。

19 Jul 2023
Market update

亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.7.19

今日澳洲指數收紅，S&P/ASX 200指數漲0.55%，報7323.7點； ASX All Ordinaries指數漲0.55%，報7538.2點；ASX Small Ordinaries指數漲0.85%，報2899.2點。香港股市走低，午後回暖小幅收跌。恆生指數跌0.33%，報18952.31點；國企指數跌0.28%，報6381.94點；恆生科技指數跌0.35%，報4114.97點。南向資金今日淨買入164.78億元，近5日累計淨買入166.53億。

19 Jul 2023
Market update

亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.7.18

今日澳洲指數小幅收陰，S&P/ASX 200指數跌0.06%，報7298.5點； ASX All Ordinaries指數跌0.07%，報7511.6點；ASX Small Ordinaries指數跌0.57%，報2874.7點。香港股市低開低收。恆生指數跌2.05%，報19015.72點；國企指數跌2.42%，報6400.09點；恆生科技指數跌2.35%，報4129.29點。南向資金今日淨買入11.76億元，近5日累計淨買入1.02億。

18 Jul 2023
Market update

亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.7.17

今日澳洲指數收跌，結束5日連陽，S&P/ASX 200指數跌0.06%，報7298.5點； ASX All Ordinaries指數跌0.07%，報7511.6點；ASX Small Ordinaries指數跌0.42%，報2891.2點。

17 Jul 2023