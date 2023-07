亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.7.20

澳洲股市



今日澳洲指數表現較弱,S&P/ASX 200指數漲0.02%,報7325點; ASX All Ordinaries指數漲0.05%,報7541.9點;ASX Small Ordinaries指數跌0.18%,報2894點。



S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為:礦業公司 Mineral Resources Ltd(+5.16%),旅行集團 Flight Centre Travel Group Ltd(+4.04%)以及燃料運輸商Ampol Ltd(+3.44%)。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為:生物製藥公司 Telix Pharmaceuticals Ltd(-14.64%);金礦股 Northern Star Resources Ltd(-6.60%)以及軟件服務商 BrainChip Holdings(-5.06%)。



S&P/ASX 200中的11個板塊有8個板塊下跌。醫療保健(-0.49%)、地產(-0.48%)領跌,金融(+0.4%),信息技術(+0.35%)表現較強。



來源:ASX



S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為Nickel Industries Ltd (94.32M),Telstra (26.66M), South32 Ltd (18.92M),Pilbara Minerals Ltd (12.72M),Northern Star Resources Ltd (12.58M)。

香港股市



香港股市高開低走。恆生指數跌0.13%,報18928.02點;國企指數跌0.28%,報6364.12點;恆生科技指數跌1.24%,報4063.74點。南向資金今日淨賣出138.34億元,近5日累計淨買入31.46億。



盤面上,生物科技、半導體領跌,能源板塊走強。



生物科技板塊中,3D Medicines跌38.27%,來凱醫藥-B跌5.54%,基石藥業-B跌3.64%,鉅子生物跌3.62%



半導體板塊中,華虹半導體跌3.95%,京東方精電跌3.66%,ASMPT跌3.51%,晶門半導體跌3.37%,協鑫科技跌1.86%。



能源板塊走強,匯力資源漲36%,申港控股漲11.54%,中國秦發漲10.23%,聯合能源集團漲7.06%。

商品外匯



來源:CMC Markets

CMC Markets客戶持倉統計





來源:CMC Markets NG平台