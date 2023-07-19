亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.7.19

澳洲股市
今日澳洲指數收紅，S&P/ASX 200指數漲0.55%，報7323.7點； ASX All Ordinaries指數漲0.55%，報7538.2點；ASX Small Ordinaries指數漲0.85%，報2899.2點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：腫瘤治療公司Imugene ltd（+12.90%），軟件服務商Brainchip holdings Ltd（+6.76%）以及煤礦公司Coronado Global Resources Inc（+5.5%）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：金礦股 Northern Star Resources Ltd（-5.83%）；銅礦公司Sandfire Resources NL（-3.39%）以及礦砂公司Iluka Resources Ltd（-2.61%）。
S&P/ASX 200中的11個板塊有9個板塊上漲。能源（+1.7%）、金融（+1.49%）板塊漲幅居前。
S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為Telstra (44.9M)， South32 Ltd (21.03M)，Pilbara Minerals Ltd (19.94M)，Evolution Mining Ltd (17.21M)， Nickel Industries Ltd (12.91M)。
香港股市
香港股市走低，午後回暖小幅收跌。恆生指數跌0.33%，報18952.31點；國企指數跌0.28%，報6381.94點；恆生科技指數跌0.35%，報4114.97點。南向資金今日淨買入164.78億元，近5日累計淨買入166.53億。
盤面上，生物科技、飲料板塊領跌，中概互聯網、新能源汽車股早盤一度走低，午後一度回升。
生物科技板塊中，藥明生物跌1.96%，3D Medicines跌19%，榮昌生物跌5.01%。
飲料板塊中，青島啤酒跌2.73%，麥迪森控股跌4.31%，香港生力啤跌4.41%。
中概互聯網股中阿里、快手翻紅，阿里漲0.72%，快手漲1.22%
商品外匯
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來源：CMC Markets NG平台