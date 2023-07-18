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亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.7.18

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

18 Jul 2023, 17:25

澳洲股市


今日澳洲指數小幅收陰，S&P/ASX 200指數跌0.06%，報7298.5點； ASX All Ordinaries指數跌0.07%，報7511.6點；ASX Small Ordinaries指數跌0.57%，報2874.7點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：工程公司 NRW Holdings Ltd（+5.1%），金融科技公司 Block Inc（+2.90%）以及能源公司 AGL Energy Ltd（+2.79%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：礦產公司 Syrah Resources Ltd（-16.29%）；y醫療設備公司 Ansell ltd（-14.01%）以及腫瘤治療公司Imugene ltd（-5.1%）。


S&P/ASX 200中的11個板塊有7個板塊下跌。房地產（-1.43%）、通信服務（-1.26%）、工業板塊（-1.18%）領跌。


 來源：ASX


S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為Telstra (45.58M)， Pilbara Minerals Ltd (21.87M)，Sayona Mining Ltd (15.79M)， South32 Ltd (13.58M)， Nickel Industries Ltd (12.81M)。

 

香港股市

 

香港股市低開低收。恆生指數跌2.05%，報19015.72點；國企指數跌2.42%，報6400.09點；恆生科技指數跌2.35%，報4129.29點。南向資金今日淨買入11.76億元，近5日累計淨買入1.02億。


盤面上，內險、地產、中概互聯走弱，汽車股逆市走高。


內險板塊中，中國平安跌3.06%，中國人壽跌4.16%，中國太保跌5.26%，新華保險跌3.04%。

地產板塊中，華潤置地跌1.88%，万科跌3.29%，龍湖集團跌9.91%，碧桂園跌8%。


中概互聯網多數下跌，騰訊跌4.59%，美團跌2.57%，京東跌4.65%，阿里跌3.5%，嗶哩嗶哩跌4.94%，快手跌4.03%。


汽車板塊中，理想汽車漲2.42%，長城汽車漲2.38%，小鵬汽車漲0.97%。

 

 

商品外匯


來源：CMC Markets

 

CMC Markets客戶持倉統計


  
 來源：CMC Markets NG平台


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