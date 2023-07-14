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亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.7.14

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

14 Jul 2023, 16:55

澳洲股市


今日澳洲指數繼續上漲，S&P/ASX 200指數漲0.78%，報7303.1點； ASX All Ordinaries指數漲0.83%，報7517.1點；ASX Small Ordinaries指數漲1.03%，報2903.4點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：製藥公司 Telix Pharmaceuticals Ltd（+5.33%），金融科技公司 Block Inc（+5.19%）以及醫療設備公司 PolyNovo Ltd（+4.62%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：金融科技公司 Netwealth Group Ltd（-5.40%）；水供應商 Reliance Worldwide Corporation Ltd（-2.02%）以及廣告公司Domain Holdings Australia Ltd（-1.84%）。


S&P/ASX 200中的11個板塊又9個板塊上漲。信息技術、通信服務領漲大盤，分別收漲1.68%和1.66%


 
來源：ASX


S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為Sayona Mining Ltd (26.47M)，Paladin Energy Ltd (23.09M)，South32 Ltd (22.79M)，Telstra (22.27M)， Pilbara Minerals Ltd (13.5M)。

 

香港股市


香港股市漲跌不一。恆生指數漲0.33%，報19413.78點；國企指數漲0.23%，報6558.88點；恆生科技指數跌0.2%，報4228.71點。南向資金今日淨賣出6.75億元，近5日累計淨賣出43.51億。


盤面上，電信運營商股走強，汽車、中概互聯走弱。


電信股中，中國聯通漲5.29%，中國電信漲4.51%，中國移動漲1.9%


汽車股走弱，蔚來汽車跌3.51%，小鵬汽車跌3.17%，零跑汽車跌3.33%，理想汽車跌1.1%，長城汽車跌3.24%。


中概互聯網股漲跌不一，美團跌1.56%，騰訊漲0.8%，快手跌0.42%，嗶哩嗶哩漲0.38%，網易漲2.02%，百度跌0.27%，小米跌0.52%。

 


商品外匯


 
來源：CMC Markets

 

CMC Markets客戶持倉統計
    
   

來源：CMC Markets NG平台


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