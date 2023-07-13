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亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.7.13

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

13 Jul 2023, 16:55

澳洲股市


今日澳洲指數強勢上漲，S&P/ASX 200指數漲1.56%，報7246.9點； ASX All Ordinaries指數漲1.55%，報7455.4點；ASX Small Ordinaries指數漲1.9%，報2873.8點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：腫瘤治療公司 Imugene Ltd（+9.89%），金礦股Perseus Mining Ltd（+8.08%）以及金融公司 Virgin Money UK PLC（+7.67%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：保險公司 QBE Insurance Group Ltd（-2.92%）；保險公司 NIB Holdings Ltd（-1.78%）以及保險公司 Medibank Private Ltd（-1.47%）。


S&P/ASX 200中的11個板塊全部上漲。房地產板塊為表現最好的板塊，上漲3.18%。


 來源：ASX
S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為Telstra (21.23M)，Sayona Mining Ltd (20.30M)，South32 Ltd (17.12M)， Pilbara Minerals Ltd (15.43M)，Medibank Private Ltd (15.01M)。

 

香港股市


香港股市高開高走。恆生指數漲2.6%，報19350.62點；國企指數漲2.6%，報6543.91點；恆生科技指數漲3.82%，報4237.09點。南向資金今日淨賣出3.27億元，近5日累計淨賣出78.68億。


盤面上，生物科技，中概互聯網板塊領漲。


中概互聯網多股上漲，騰訊漲2.88%，阿里漲3.23%，美團漲5.73%%，京東漲6.43%，網易漲4.14%，嗶哩嗶哩漲7.52%，快手漲7.94%。


生物科技板塊強勢上漲，榮昌生物漲14.21%，壽康集團漲9.52%，藥明生物漲8.53%，君實生物漲5.6%。

 

商品外匯

來源：CMC Markets

 

CMC Markets客戶持倉統計
   

  

來源：CMC Markets NG平台


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