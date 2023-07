亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.7.13

澳洲股市



今日澳洲指數強勢上漲,S&P/ASX 200指數漲1.56%,報7246.9點; ASX All Ordinaries指數漲1.55%,報7455.4點;ASX Small Ordinaries指數漲1.9%,報2873.8點。



S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為:腫瘤治療公司 Imugene Ltd(+9.89%),金礦股Perseus Mining Ltd(+8.08%)以及金融公司 Virgin Money UK PLC(+7.67%)。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為:保險公司 QBE Insurance Group Ltd(-2.92%);保險公司 NIB Holdings Ltd(-1.78%)以及保險公司 Medibank Private Ltd(-1.47%)。



S&P/ASX 200中的11個板塊全部上漲。房地產板塊為表現最好的板塊,上漲3.18%。



來源:ASX

S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為Telstra (21.23M),Sayona Mining Ltd (20.30M),South32 Ltd (17.12M), Pilbara Minerals Ltd (15.43M),Medibank Private Ltd (15.01M)。

香港股市



香港股市高開高走。恆生指數漲2.6%,報19350.62點;國企指數漲2.6%,報6543.91點;恆生科技指數漲3.82%,報4237.09點。南向資金今日淨賣出3.27億元,近5日累計淨賣出78.68億。



盤面上,生物科技,中概互聯網板塊領漲。



中概互聯網多股上漲,騰訊漲2.88%,阿里漲3.23%,美團漲5.73%%,京東漲6.43%,網易漲4.14%,嗶哩嗶哩漲7.52%,快手漲7.94%。



生物科技板塊強勢上漲,榮昌生物漲14.21%,壽康集團漲9.52%,藥明生物漲8.53%,君實生物漲5.6%。

商品外匯

來源:CMC Markets

CMC Markets客戶持倉統計



來源:CMC Markets NG平台