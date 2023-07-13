亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.7.13

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納指續創新高後我們該做些什麼？

昨晚美國公佈的6月CPI數據超預期回落，CME的FED Watch預計美聯儲在9月暫停加息預期的升至80%以上，而7月加息25個基點的概率仍在90%以上。市場短期消化美聯儲在通脹下滑的背景下將結束加息週期的利好，促使納斯達克100指數續2022年1月以來新高。。