亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.7.12

澳洲股市
今日澳洲指數衝高回落，S&P/ASX 200指數漲0.38%，報7135.7點； ASX All Ordinaries指數漲0.35%，報7341.5點；ASX Small Ordinaries指數漲0.14%，報2820.2點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：網絡服務提供商Megaport Ltd（+5.45%），工業化學品公司Incitec Pivot Ltd（+5.42%）以及腫瘤治療公司 Imugene Ltd（+4.6%）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：金礦股Bellevue Gold Ltd（-7.21%）；鋰礦股Lake Resources NL（-3.33%）以及金礦股Chalice Mining Ltd（-2.82%）。
S&P/ASX 200中的11個板塊有8個板塊上漲。能源板塊為表現最好的板塊，上漲1.96%。信息技術（-0.5%），醫療保健板塊（-0.64%）走弱。
來源：ASX
S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為Sayona Mining Ltd (26.59M)，Incitec Pivot Ltd (20.77M)，Telstra (19.54M)， South32 Ltd (15.45M)， Pilbara Minerals Ltd (13.98M)。
香港股市
香港股市早盤高開高走，午後小幅回落並收紅。恆生指數漲1.08%，報18860.95點；國企指數漲1.3%，報6377.99點；恆生科技指數漲1.96%，報4081.37點。南向資金今日淨賣出0.73億元，近5日累計淨賣出43.14億。
盤面上，中概互聯網股、稀土永磁走高，新能源汽車衝高回落。
中概互聯網多股上漲，騰訊漲1.86%，阿里漲1.24，美團漲4.34%，京東漲1.51%，網易漲2.61%，嗶哩嗶哩漲6%，快手漲3.26%。
稀土永磁板塊表現強勢，五礦資源漲4.63%，中國稀土漲4.55%，絲路能源漲5.63%。中國鋁業漲0.87。
新能源汽車早盤衝高，午後跳水收陰。小鵬汽車漲2.49%，理想汽車漲1.6%，吉利汽車漲0.62%，蔚來汽車跌0.93%，比亞迪股份跌1.06%。
商品外匯